Soupières électriques : qu’est-ce que c’est, comment ça marche et tout ce qu’il faut savoir pour en acheter une | Vie

Dans peu de temps le froid commencera et une bonne soupe chaude entrera d’elle-même. Mais vous n’avez peut-être pas le temps ou l’envie de garder vos aliments au chaud.

Eh bien, c’est pour ça que les soupières électriques ont été créées. Ils gardent les aliments au chaud aussi longtemps que vous en avez besoin et ainsi il conservera toujours les saveurs comme s’il était fraîchement préparé.

Vous ne vous sentirez plus jamais surchauffé. Pas un iota de saveur ne sera perdu et même les grands restaurants les utilisent pour maintenir les sensations et la température.

Qu’est-ce qu’une soupière électrique ?

C’est un appareil qui peut devenir l’un de vos meilleurs amis dans la cuisine. Ils sont les récipients de plusieurs litres gardent les aliments au chaud.

Ils peuvent régler leur température, puisqu’ils ont généralement une molette qui permet de la sélectionner. Ils sont idéaux pour que la nourriture ne refroidisse pas pendant que vous attendez les convives.

Il est très important de noter que les soupières électriques ne sont pas robots de cuisine, ils ne cuisinent pas du tout. Mais pour les buffets, les restaurants ou les grandes réunions de famille, ils peuvent être parfaits.

Être électrique ils nous évitent d’utiliser des feux ou des plaques à induction. Ils peuvent également être très utiles si nous allons camper ou avec la caravane quelque part.

Ils sont généralement en fer forgé ou en acier et ont un récipient amovible en acier inoxydable à l’intérieur. Cela le rend plus confortable à utiliser lors du service.

Comment utiliser une soupière électrique ?

Ils n’ont pas vraiment beaucoup de mystère. Nous recommandons toujours de lire les instructions avant de l’utiliser pour la première fois, entre autres pour des raisons de sécurité.

Vous devez avoir une prise de courant à proximité de l’endroit où se trouve la soupière électrique. Il sera utilisé assez longtemps, vous ne pouvez donc pas manquer d’une source d’alimentation.

Lors de l’ouverture du couvercle (qui peut être fixe ou non) on trouvera le conteneur amovible. Dans cela, nous devrons ajouter le liquide ou la nourriture dont nous avons besoin pour chauffer.

Il est très important d’utiliser uniquement le récipient amovible pour laisser les aliments. Le récipient intérieur fait partie de l’extérieur du fer et doit être conservé au sec. Après avoir rempli le récipient amovible, nous le mettons dans la soupière.

Rien d’autre, il ne reste plus qu’à régler une température et laisser l’intérieur se réchauffer. Le reste est à servir et à déguster quand vous voulez.

Que dois-je rechercher dans une soupière électrique ?

Il y a un certain nombre d’aspects importants lors de l’achat d’un de ces produits. Ce sont les suivants.

Écart de température.- Comme les soupières électriques ne cuisent pas, mais sont dédiées au chauffage, nous devrions rechercher un appareil qui a une bonne variété de plages de température. Nous ne chaufferons pas seulement la soupe, nous devrions donc penser aux casseroles et aux ragoûts.

Capacité.- Ils existent en différentes tailles et capacités. NOUS nous recommandons ceux d’une capacité de 10 litres. Même si tout dépend de vos besoins.

Composition.- Ils sont généralement de extérieur en fer forgé, avec bol amovible en inox. Nous pensons que cette composition est meilleure, surtout si le récipient va au lave-vaisselle.

De face.- C’est important. Sans couvercle, la température ne reste pas la même et vous pouvez évaporer la sauce ou la soupe. Par conséquent, nous devons en tenir compte. La meilleure chose à faire est d’avoir un couvercle à charnière fait d’un bon matériau, comme l’acier inoxydable.

Sachant quelles sont les caractéristiques que nous devons examiner, nous pouvons sauter dans l’une de ces machines.

Les meilleures soupières électriques

Comme nous l’avons vu, il est très important d’avoir des soupières de bonne qualité. Les matériaux résistants doivent être inconditionnels, ainsi qu’avoir une couverture.

Ensuite, nous allons vous montrer les meilleurs produits que nous avons trouvés sur le marché.

Soupière électrique Zelsius, des plats chauds à petit prix

Cette soupière électrique est idéale pour réchauffer et garder au chaud de grandes quantités d’aliments. Vous pourrez servir plusieurs convives en même temps.

Ce chaudron est en tôle d’acier solide. Son nettoyage est simple et il n’est pas très lourd non plus. Vous pouvez emporter la soupière où vous voulez, comme les célébrations, les fêtes, la restauration, etc.

Possède une capacité de 10 litres dans son seau amovible. Le récipient intérieur peut être retiré pour le nettoyer, mais il sera également plus confortable lors du service ou du remplissage.

Comprend un thermostat qui régule la température jusqu’à 80º C. Son couvercle en acier inoxydable s’ouvre et se replie sur le côté, laissant beaucoup de place pour le service.

Avec cette soupière, vous pouvez garder vos soupes, bouillons et ragoûts au chaud aussi longtemps que vous en avez besoin. Avec un extérieur en tôle d’acier noire et un bol en acier inoxydable, vous pouvez facilement servir de nombreux convives. Avec 10 litres de capacité, il y aura de la nourriture pour tout le monde.

L’extérieur est en tôle d’acier et le couvercle et le bol sont en acier inoxydable, ce qui garantit une résistance maximale.

54,95 euros est son prix. C’est l’un des moins chers que nous ayons trouvés et c’est peut-être ce que vous recherchez si vous ne voulez pas dépenser beaucoup.

VidaXL, son couvercle nous facilite les choses

Cette marmite électrique de haute qualité est un complément idéal aux restaurants, traiteurs ou buffets. En réalité, son prix économique en fait une option pour beaucoup.

Sa construction permet d’avoir des soupes, des sauces, des currys ou des ragoûts à l’intérieur. Bien qu’il puisse également être utilisé avec des viandes fumées ou cuites qui doivent maintenir la température. Il peut même être utilisé avec une boisson chaude.

Son boîtier est en fonte noire revêtue de poudre. Cela évite les rayures et établit une construction solide et résistante.

Le bol intérieur est en acier inoxydable, ce qui le rend léger et facile à retirer pour le nettoyage.

Il faut dire que sa housse est vraiment utile. Il est articulé pour s’ouvrir sans avoir à se soucier de l’endroit où mettre le couvercle. Mais également peut être démonté si nous avons besoin de plus de marge de manœuvre pour servir.

Avec cet appareil, vous pouvez avoir de la nourriture à la température que vous voulez. Valable pour les soupes et les bouillons, il ravira également ceux qui veulent avoir un ragoût ou même de la viande à l’intérieur. Sa construction est solide et résistante avec un extérieur en fer et un bol intérieur en acier inoxydable. Son couvercle s’ouvre avec des charnières, mais peut également être retiré pour plus de commodité.

a un petit trou garder une louche à l’intérieur. Soit dit en passant, ce que nous avons à l’intérieur peut avoir une température comprise entre 35º et 80º C que nous allons réguler avec sa roue. Si la technique du bain-marie est utilisée, les cocottes intérieures ne brûleront pas.

On le trouve pour 66,99 euros. Le prix augmente légèrement mais il est plus confortable à transporter et à servir.

Royal Catering RCST-10SB, profite de sa construction en acier inoxydable

Oui, nous sommes face à une soupière électrique dont la plus grande vertu et avantage est son type de construction. Il est entièrement en acier inoxydable, à la fois son extérieur et son seau et son couvercle.

Cela lui donne un aspect plus lumineux et le rend plus léger, sans perdre en robustesse. Comme il n’a pas de pièces en fer, il est plus facile à transporter et plus confortable en général.

Il a une capacité de 10 litres, ce qui est parfait pour les grandes fêtes. Il faut dire que son couvercle est pliable, ce qui nous évitera des soucis en le laissant quelque part.

Il faut aussi souligner son régulateur de température, qui nous permettra choisir entre n’importe quelle température entre 35º et 80º C. En ce sens, elle sera plus sécuritaire que les autres soupières puisque son thermostat est complètement automatique.

Avec une construction totale en acier inoxydable, cette soupière électrique est présentée comme l’une des options les plus sûres, les plus solides et les plus légères de la soupière électrique. Parfait pour garder au chaud vos bouillons et ragoûts, vous pourrez réguler la température sans problème grâce à son système automatisé. De plus, il n’y aura jamais de danger grâce à son système de sécurité Cool Touch, grâce auquel vous ne vous brûlerez pas lors de l’ouverture du couvercle.

Facile à nettoyer et résistant, est fait pour nous donner une durée de vie rentable. Il appartient à une marque bien connue pour son bon travail, il n’y a donc rien à craindre.

Il peut être acheté pour 109 euros et Amazon a de très bons avis. La vérité est qu’il s’agit d’un saut de prix, mais aussi de qualité.

Royal Catering – RCST-9400D, l’évolution technologique

Ce modèle est l’évolution du modèle précédent. Comme celui-ci, il est parfait pour servir des soupes, des ragoûts, des sauces et d’autres aliments. Il a une bonne capacité de 10 litres, mais les similitudes s’arrêtent là.

Cela a une isolation de haute qualité qui gardera la chaleur beaucoup mieux. En outre, sa construction est complétée par un couvercle rotatif et rabattable ce qui rend le service plus confortable, mais maintient également la température mieux lorsqu’il est fermé.

La température maximale pouvant être atteinte est de 95º C et peut être réglée avec une clé de réglage.. Cette clé nous permet de changer entre 12 températures différentes, nous préparant à tout type de nourriture.

Il est facile à nettoyer même de l’extérieur, bien qu’il dispose désormais d’un panneau de commande numérique où nous verrons la température en temps réel. Il faut être un peu prudent, mais ses boutons sont protégés des intempéries.

Une avancée technologique dans le monde des soupières chaudes accompagne ce modèle. Avec un système de sélection numérique de la température, vous pouvez choisir entre 12 gammes avec un maximum de 95º C. Sa capacité de 10 litres sera suffisante pour toute la famille ou à emporter dans un restaurant ou une fête. De plus, il est plus sûr avec des pieds en caoutchouc qui l’empêchent de glisser.

C’est aussi plus sûr grâce à ses 3 pieds en caoutchouc qui garantissent une position stable et empêchent l’appareil de glisser. Parfait pour les tables de camping instables, par exemple.

On le trouve pour 129 euros. En ce sens, sa technologie supérieure rend le prix plus que justifié.

Soupière électrique GYJ, le modèle spécifique pour les grands magasins

Jusqu’à présent, nous avons parlé de soupières électriques qui peuvent être recommandées à tout le monde. Il serait davantage utilisé dans les grandes réunions de famille ou le camping, mais ce modèle est recommandé pour ceux qui ont des restaurants ou des salles à manger commerciales.

Bien que sa capacité soit de 10 litres, son revêtement est beaucoup plus élevé, gardant la température bien plus que les autres marques. Cela est dû au fait Il est fait de fer forgé et a passé des tests pour s’assurer qu’aucune moisissure n’apparaîtra.

Son seau intérieur est entièrement amovible et peut être facilement lavé. Fabriqué en acier inoxydable, il ne créera pas de surchauffe ni de dessèchement des aliments stockés à l’intérieur grâce à ses systèmes de sécurité.

Son régulateur de température peut dépasser 100º C. De cette façon, nous sommes confrontés à l’appareil qui peut atteindre la température la plus élevée. Il est aussi le plus robuste et possède le plus de systèmes de sécurité pour les aliments.

Cela le rend aussi plus cher. Il peut être obtenu pour 162,82 euros, étant le plus cher mais aussi recommandé pour les magasins.

Conçue spécialement pour les restaurants ou les grandes entreprises, cette soupière électrique peut conserver la chaleur plus longtemps que toute autre. Avec une construction robuste en fer forgé, il a une capacité de 10 litres et a passé des tests d’hygiène spéciaux. De plus, son couvercle à charnière est préparé pour contenir de grandes soucoupes de service.

Beaucoup d’options et quelques choses à savoir. Vous avez déjà en tête les connaissances nécessaires pour utiliser une soupière électrique.

Nous espérons que nous vous avons aidé et que maintenant vous optez pour le meilleur appareil pour vos fêtes à la maison.