Soupir de soulagement alors que l’ours brun bien-aimé Otis est bel et bien vivant

Une observation mardi soir de l’ours 480 Otis, l’un des ours bruns les plus anciens et les plus populaires du parc national et réserve de Katmai en Alaska, était un moment digne de célébration.

“Otis est bel et bien dans la maison”, a annoncé mercredi le parc sur Facebook. « 480 Otis est l’un de nos ours les plus anciens et probablement les plus aimés. Il a été porté disparu au combat. L’année dernière, il est arrivé à Brooks River le 23 juin. Le dernier qu’il soit jamais arrivé est le 17 juillet. Nous étions inquiets.

L’ours brun mâle, identifié pour la première fois en 2001 comme subadulte ou jeune adulte, aurait 25 ou 26 ans.

Bear 480 Otis est un incontournable à Brooks Falls et une star occasionnelle sur la caméra ours en direct du parc. Il a été l’inspiration pour l’épinglette de rappel du parc national de Katmai 2008. Des images d’Otis apparaissent dans le film Disneynature 2014, “Ours”.

Otis est un ancien gagnant du concours annuel Fat Bear Week du parc, qui célèbre “tout le travail acharné que ces ours font pour survivre, prospérer et traverser six mois de famine”, a déclaré Naomi Boak, une garde-média du parc, au Washington Post. .

Mais à mesure que l’ours 480 Otis vieillit, les employés du parc et les nombreux fans du bruin s’inquiètent lorsqu’il n’arrive pas à la rivière dans les mêmes délais que les jeunes ours.

Mercredi, un spectateur de caméras ours qui n’avait pas entendu la bonne nouvelle a commenté : « Otis est un maître pêcheur ours ! Les plus jeunes ours devraient regarder et apprendre. Reviens bientôt Otis, tu me manques déjà.”

Le parc a conclu son annonce sur Facebook en déclarant : « Les ours bruns mènent des vies difficiles et 26 ans est tout un exploit, surtout pour un ours mâle. Alors célébrez avec nous le retour de Bear 480 Otis !

–Image reproduite avec l’aimable autorisation de NPS Photo/N. Réserver