Souq NFT Propulsé par MRHB DeFi accueille tous les ARTISTES ET CRÉATEURS à bord Halal NFT Marketplace

Soyez l’un des premiers à découvrir une place de marché NFT éthique avec Souq NFT.

Kiev, Ukraine, 8 décembre 2021 – La première plate-forme de l’écosystème DeFi inclusif et éthique, MRHB DeFi, est prête à lancer Souq NFT, sa place de marché pour le NFT halal. En association avec Défi DEV Saison 18 , MRHB DeFi cherche à faire sensation pour le lancement de Souq NFT !

DEV Challenge est un championnat de développeurs qui détient le titre de la plus grande compétition informatique européenne depuis 2012. En tant que plus grand championnat créé pour les développeurs et les concepteurs en Ukraine, DEV Challenge soutient le potentiel technique des développeurs en Ukraine. A ce jour, plus de 20 000 développeurs ont participé à ce challenge.

Présentation de Souq NFT, une place de marché NFT alimentée par MRHB DeFi

Souq NFT est une place de marché pour l’art numérique et d’autres objets NFT halal. Les artistes participeront à la création d’œuvres d’art numériques pour le premier marché NFT halal au monde , suivant les directives relatives aux images, aux contenus audio et vidéo, telles que : pas de nudité (idéalement pas d’art corporel), pas de discours de haine, pas de racisme et doit être un original. pièce (aucune escroquerie NFT existante).

Parfait pour les artistes et les créateurs

Les artistes et créateurs sont invités à participer à un prochain concours NFT qui se déroulera dans le cadre du DEV Challenge Championship. Ce défi est parfait pour vous si :

Vous cherchez depuis longtemps le meilleur moyen de profiter des TVN et de commencer à vendre vos œuvres. Vous êtes un créateur, avec un travail existant sur les marchés NFT et recherchez actuellement d’autres options pour monétiser votre art.

Comment participer au défi :

Veuillez vous inscrire au concours et vous recevrez des informations détaillées sur le lancement de la plateforme Souq NFT et la meilleure façon de commencer à l’utiliser. Assistez à la master class en ligne ou hors ligne où la plateforme vous sera présentée. Les places sont limitées pour les participants, merci de vous inscrire pour participer.

Pour vous guider et vous aider correctement pendant le processus concurrentiel, les organisateurs mettent en place un atelier en ligne, où vous serez guidé à travers la plate-forme et appris comment télécharger correctement vos œuvres sur le marché NFT.

Un guide didactique pour les créateurs (artistes numériques, designers 2D, 3D, etc.) sur la façon de frapper vos NFT sera également fourni sur Souq NFT Marketplace, où vous serez aidé à configurer vos comptes à travers lesquels vous pouvez recevoir des fonds de NFT Ventes.

S’il vous plait, enregistrement pour l’atelier.

À propos de MRHB DeFi

MRHB DeFi est une plate-forme financière décentralisée et halal conçue pour incarner le véritable esprit d’un « DeFi éthique et inclusif » suivant des principes commerciaux et financiers confessionnels, où toutes les communautés exclues peuvent bénéficier du plein potentiel d’autonomisation de DeFi.

L’équipe diversifiée est composée de chercheurs, de technocrates, d’influenceurs, d’experts en technologie financière islamique et d’entrepreneurs, qui se sont réunis pour garantir que MRHB DeFi l’emporte d’une manière qui a un impact sur la société dans son ensemble, comblant essentiellement le fossé entre les communautés. et la blockchain. monde.

