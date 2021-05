“Sour” d’Olivia Rodrigo fait ses débuts à la première place du Billboard 200

celle d’Olivia Rodrigo Le premier album très attendu, SOUR, a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec 295 000 unités d’album équivalentes gagnées aux États-Unis, et a déjà obtenu la certification RIAA Gold au cours de sa première semaine.

SOUR a également enregistré le plus grand nombre de flux audio américains d’un premier album féminin et a battu le record de l’album le plus diffusé en une semaine par une artiste féminine de l’histoire de Spotify avec plus de 385 millions de flux mondiaux. L’album du chanteur/compositeur multi-platine de 18 ans vaut à Rodrigo la plus grosse semaine de 2021. SOUR est entré dans les charts au n ° 1 au Royaume-Uni, au Canada, en Irlande, en Norvège, aux Pays-Bas, en Suède, en Australie et en Nouvelle-Zélande. ainsi que.

Rien qu’au Royaume-Uni, SOUR a eu la plus grosse semaine d’ouverture pour un album jusqu’à présent cette année avec 51 000 ventes dans les charts et a marqué la plus grosse semaine d’ouverture pour un premier album en deux ans. Le LP a également établi un nouveau record de streaming de tous les temps dans Official Chart UK – gagnant le plus de streams de la première semaine pour un premier album. De plus, Rodrigo est maintenant le plus jeune artiste solo à avoir atteint le Graphique officiel double―avec SOUR et “good 4 u” qui revendiquent tous les deux le n ° 1 de cette semaine.

La semaine dernière, le phénomène a assuré la première place du Billboard Hot 100 avec “bon 4 vous,” le troisième single de SOUR, qui a recueilli 108 millions de flux audio mondiaux et 43 millions de flux vidéo mondiaux au cours de sa première semaine. SOUR (entièrement co-écrit par Rodrigo) est également entré dans l’histoire en tant que premier premier album à inclure deux chansons qui sont entrées dans le Billboard Hot 100 à la première place, la première étant le premier single monumental et record de Rodrigo, “drivers license”. Avec ces deux singles et « deja vu », Rodrigo a maintenant trois titres dans le Top 40, une première pour un tout nouvel artiste dans les classements dans le système d’archives de 20 ans de MB. Ces singles ont également produit les trois semaines les plus importantes pour les flux de chansons audio américains cette année.

