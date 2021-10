Sour Punch Halloween copains boueux

Vous vous préparez pour des friandises d’Halloween? Préparez un lot de ces copains boueux festifs – un mélange de céréales avec des pépites de chocolat fondues, du beurre de cacahuète, des bonbons Sour Punch et plus encore, servis dans un grand bol – et les gars et les goules seront ravis.

« Les Sour Punch Muddy Buddies ne prennent que quelques minutes à préparer », explique Kristi Shafer, vice-présidente du marketing pour American Licorice Company. « Sour Punch Bats & Pumpkins sont notre version effrayante de nos bonbons Sour Punch classiques et font les créations les plus mignonnes à partager sur les réseaux sociaux », ajoute-t-elle, notant que vous pouvez taguer @SourPunchCandy sur Instagram pour montrer vos meilleures créations.

Suivez la recette ci-dessous pour être la vedette de la ville des bonbons ou un sort.

Sour Punch Halloween boueux copains

Pour 5-10 personnes

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

Ingrédients:

Instructions:

Mélanger les pépites de chocolat, le beurre d’arachide et le beurre dans un bol allant au micro-ondes. Micro-ondes pendant 1 minute à 50 pour cent de puissance, puis remuez. Répétez jusqu’à ce que le mélange soit fondu et lisse.Versez les céréales Chex dans un grand bol. Versez le mélange de beurre d’arachide au chocolat sur les céréales et mélangez doucement pour enrober. Transférez les céréales enrobées de chocolat dans un sac zippé de la taille d’un gallon, versez le sucre en poudre et secouez pour enrober. Ou, saupoudrez le sucre en poudre sur les céréales et mélangez-le avec une spatule en caoutchouc dans le bol. Transférez les copains boueux sur une plaque à pâtisserie et réfrigérez pendant 20 minutes. Versez les copains boueux dans le bol et incorporez le Sour Punch Halloween Chauves-souris et citrouilles et globes oculaires de bonbons. Servir ou couvrir et réfrigérer jusqu’au moment de déguster.

