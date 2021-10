Sources : Bureau de Californie de Nintendo Shutters

Image : Nintendo

Nintendo a fermé son bureau californien aujourd’hui, déplaçant environ 100 employés, ont indiqué des sources à Kotaku.

Le site de Redwood City était l’un des trois principaux bureaux de Nintendo of America, dont le siège est à Redmond, Washington. Des sources ont déclaré à Kotaku que la fermeture comprenait la démission du vice-président directeur des ventes et du marketing, Nick Chavez, qui a annoncé plus tôt vendredi via LinkedIn qu’il rejoindrait Kentucky Fried Chicken pour les aider à continuer à développer le Yum! Marques.

Le poste de vice-président directeur était auparavant occupé par Doug Bowser, qui a été promu président de Nintendo of America après la démission de Reggie Fils-Aime en 2019.

Selon Nintendo, les bureaux de Redwood abritaient les départements des ventes et du marketing, ainsi qu’une équipe de terrain dédiée à travailler avec les magasins de détail à travers le pays. La documentation vidéo des bureaux en 2012 montrait les salles de Redwood regorgeant de peluches et de jouets des principaux personnages de Nintendo. Bien qu’il ne soit pas encore clair ce qui a poussé Nintendo à fermer le bureau, une source a déclaré à Kotaku que de nombreux membres du personnel désormais déplacés étaient contrariés par la décision.