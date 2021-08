Sourcil ‘Pollito’ sur l’approbation de Manny Pacquiao

Julio Ceja avec le célèbre entraîneur cubain Ismael Salas (Photo: Archive)

L’ancien champion du monde Julio ‘Pollito’ Ceja, poursuit son intense préparation à Las Vegas, Nevada ; où il affrontera l’invaincu Mark ‘Magnífico’ Magsayo le 21 août dans un duel à haute tension qui partagera la vedette avec l’affrontement tant attendu entre l’historique Manny Pacquiao et l’Américain Errol Spence Jr.

Magsayo, invaincu en 22 combats professionnels avec 15 de ces victoires par KO, sera à son tour l’adversaire du combattant d’Atizapán de Saragosse, État de Mexico ; qui a envahi la division supérieure immédiate après avoir régné dans l’échelle des super coqs.

Ceja Pedraza, avec un bilan de 32 victoires, dont 28 avant la limite, est peut-être l’un des adversaires les plus redoutés de la division poids plume, a-t-il assuré : « Je me sens mieux que jamais, ce combat est très important pour nous replacer parmi le premier du monde et disputer le titre mondial très bientôt, je suis de retour et prêt à gagner, j’ai fait une préparation de premier niveau ici à Las Vegas grâce aux installations fournies par le maire d’Atizapán, Pedro Rodríguez qui s’engage auprès des athlètes.

« Je suis très motivé car j’ai une belle opportunité d’être de retour sur le ring ; le fait que je sois apparu sur un panneau d’affichage sous le nom de Pacquiao – Spence ; C’est une motivation supplémentaire et je vais sortir pour donner le meilleur de moi-même ce soir-là », a déclaré le « Pollito » qui campe dans la « Ville qui ne dort jamais » sous la baguette du Cubain Ismael Salas.

“Nous savons que lorsqu’un Mexicain affronte un Philippin sur le sol américain, le spectacle est garanti et mon rival et nous allons lui voler la nuit”, a déclaré le boxeur représenté par Promociones del Pueblo, une entreprise dirigée par Oswaldo Küchl.