Sourcils vs. Popotitos le samedi par Box Azteca

Un affrontement entre deux Mexicains avec une grande technique, qui vont à l’avant et qui sont classés dans le monde entier, sera celui qui dirigera la soirée de boxe que Zanfer et 2M Promotions présenteront samedi prochain, depuis La Ruina Park à Hermosillo, avec transmission par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Le prétendant au championnat du monde, Daniel “Cejitas” Valladares (24-3-1, 15 ko’s), de Monterrey, sera testé par l’actuel champion nord-américain et Fecombox, José Javier “Popotitos” Torres (15-1- 0.9 ko’s) , dans lequel un duel intense de 10 rounds est attendu à poids mouche léger.

Valladares a disputé le Championnat du monde IBF Minimum en février de l’année dernière contre le Philippin Pedro Taduran, mais le concours a abouti à une égalité technique en quatre tours. Après ce combat. Les “Cejitas” ont perdu ses deux prochains combats qu’il a disputés en 2020, contre Hugo Hernández et Mario Gutiérrez, mais il a redressé la voie et a remporté les deux combats qu’il a disputés cette année, contre Abraham Manríquez et Julián Yedras, et tous deux ont été mis KO en moins de quatre Les manches.

Son rival, “Popotitos” Torres, arrive à un grand moment. Il a remporté ses quatre derniers combats, dont les championnats Fecombox et NABF Light Flyweight, et les deux seules fois où il a parcouru la route des 10 rounds ont été victorieux, rendant le match très disputé et compétitif.

Pour soutenir ce rôle, deux prospects qui ont le potentiel pour être de grandes figures de la boxe, et qui sont sur un pied d’égalité, en voie de maturité et de consolidation, s’affronteront.

Natif de Mexico, Iván « Tsunami » García (7-1-1, 5 ko) affrontera le combattant à domicile invaincu Yahir Frank (7-0-0, 5 ko) dans un match de puissance à puissance à 8 rounds Flyweight.

Garcia et Frank peuvent tous les deux boxer à distance ou passer des coups courts, et tous deux ont une grande vitesse et précision dans leurs combinaisons, donc un duel avec beaucoup d’action et des émotions constantes est attendu.

La fonction qui sera diffusée par Azteca 7, la Casa del Boxeo, ce samedi depuis le parc La Ruina à Hermosillo, fait partie de la « Boxing Night » présentée par Zanfer et 2M Promotions, avec un accès restreint, en suivant les protocoles de prévention et de santé de les autorités sanitaires d’Hermosillo et la Sonora Box Commission.