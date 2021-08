Sourire gommeux : peut-il être modifié ?

08/12/2021 à 08h30 CEST

La première chose à clarifier au sujet de la sourire gommeux c’est que ce n’est pas une maladie. C’est une condition clinique qui touche un pourcentage important de personnes et que les experts considèrent plus comme un problème esthétique que pathologique.

Après avoir clarifié ce point, de quoi parlons-nous lorsque nous parlons de sourires gommeux ? Eh bien, cela se produit lorsque les proportions des dents, de la gencive et de la mâchoire supérieure ne sont pas en harmonie.

Bien que cette définition puisse avoir une large marge de relativité, puisqu’elle influence l’appréciation personnelle, cette pathologie peut générer de l’insatisfaction ou Problèmes d’estime de soi chez ceux qui en souffrent.

Un sourire esthétique, celui que l’on voit dans les publicités et les films, est le produit de la combinaison de différents traits du visage sur laquelle une approche dentaire correcte, basée notamment sur un traitement orthodontique et parodontal optimal, peut intervenir de manière satisfaisante.

Parmi les fonctionnalités, on peut trouver multitude de facteurs: alignement et symétrie des dents, rapport des dents et largeur du sourire, espacement interdentaire, forme, couleur et épaisseur des lèvres, marge et santé gingivales ou couleur des dents, entre autres.

En tout cas, au-delà d’un question des mesures et de la proportionnalitéIl existe d’autres facteurs qui peuvent influencer le fait que le sourire d’une personne est gingival, tels que le fait que les dents permanentes ont poussé de manière inadéquate, ce qui fait apparaître une zone excessive de la gencive ; que la lèvre supérieure est hyperactive et monte plus qu’elle ne le devrait ; que les dents supérieures sont proéminentes ou que la mâchoire supérieure est avancée par rapport au reste du visage.

Caractéristiques pouvant être corrigées

«Dans les cas où les dents sont plus courtes que la normale, en raison de problèmes tels que l’usure ou la couverture des gencives, il est possible enlever chirurgicalement l’excès de tissu gingival, et remodeler le tissu restant pour exposer plus de dents. C’est ce qu’on appelle les traitements de chirurgie plastique parodontale », explique Manuela Escorial, dentiste à la Direction des soins de santé de Sanitas Dental.

«D’autre part, les problèmes qui affectent la forme, la texture ou la couleur des dents peuvent être résolus par différentes alternatives réparatrices. La dentisterie actuelle vise à atteindre le naturel et la beauté avec une conservation maximale. Des solutions individualisées pour chaque cas, avec des matériaux qui se fondent complètement dans les tissus dentaires », explique Escorial.

Il existe également des traitements pour ce que les experts appellent une lèvre hyperactive. Et il est possible de modifier son positionnement dans le sourire grâce à un traitement de botox.

Avec une injection de ce produit, les muscles qui soulèvent la lèvre supérieure se détendent, ce qui rend difficile le soulèvement lors du sourire. De cette façon, le patient peut montrer des gencives couvertes.

« Avec ce traitement, l’action de certains muscles qui interviennent dans les gestes des lèvres est bloquée, contribuant ainsi à réduire les millimètres de gencive visibles depuis la dent. Bien que cela soit vrai, il faut garder à l’esprit que l’effet est temporaire et doit être répété tous les six mois », précise Ángel Juárez, chef du service de chirurgie plastique, esthétique et reconstructive de l’hôpital universitaire de La Zarzuela.

Chirurgie orthognatique

Enfin, si le problème est dû à une mâchoire trop longue, une solution efficace est le chirurgie orthognatique, pour déplacer l’os et ainsi modifier sa position.

«De cette façon, il s’élève et s’élève réduit la surface de la gencive qui est exposée lors du sourire», déclare la dentiste Manuela Escorial.

« Le diagnostic et le traitement du sourire gingival se font de manière pluridisciplinaire. Une approche isolée peut conduire à une manipulation incorrecte. L’orthodontie, la parodontie et la dentisterie restauratrice doivent être intégrées à la prise en charge de chaque cas. Dans les cas plus sévères, où la cause est une malocclusion squelettique et le patient est un adulte, la chirurgie orthognatique peut également être associée à un traitement orthodontique (orthodontie chirurgicale) », conclut le dentiste.