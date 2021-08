Sourires et larmes – AS.com

Journée de la médaille et Journée des légendes à Tokyo. Un samedi qui a servi à limoger Raúl Entrerríos avec les honneurs et à Saúl Craviotto d’égaler David Cal en tant qu’Espagnol le plus titré des Jeux. Avec l’argent du K4 500, cinq badges déjà sur la poitrine d’un athlète exemplaire, ainsi que d’un gendarme national et maître de cuisine.

L’Espagne a terminé la journée avec 17 médailles, les mêmes que ceux obtenus à Rio. Et le water-polo pour hommes eu à l’aube (06h30), dans le match pour le bronze contre la Hongrie, l’occasion de arrondir le chiffre et arriver à 18 ans à Londres 2012. Le mal, quoi des sept médailles d’or de 2016 qui ont permis à la délégation de terminer 14e au tableau des médailles, il est passé à trois (Sandra Sánchez en karaté, Alberto Ginés en escalade et Alberto Fernández-Fátima Gálvez en trap mixte) et maintenant il navigue 21e dans le tableau. Le soccer et le water-polo féminin ont eu la chance d’y remédier… mais l’or dans les sports d’équipe est insaisissable depuis 25 ans.

Le canoë-kayak a de nouveau été fidèle au rendez-vous avec les podiums. Le K4 500 a enfin pu donner du relief aux Menéndez, Celorrio, Misioné et Díaz Flor, argent à Montréal 1976, avec une autre médaille avec le navire reine, celui qui mesure le potentiel d’un pays. Saúl Craviotto, Carlos Arévalo, Marcus Cooper et Rodrigo Germade étaient 226 millièmes de l’or de l’Allemagne. Après une minute de déception, ils ont célébré en grand. Le joueur de Lleida a déjà remporté deux médailles d’or, deux d’argent et un de bronze en trois Jeux, contre l’or et les quatre d’argent de David Cal.

ADEK BERRY (.)

“Paris 2024 est là, dans trois ans, alors vous me verrez là-bas !”, a annoncé Craviotto pensant déjà au sixième, qu’il gagnerait à 40 ans. Les mêmes avec qui tu le laisses Raúl Entrerrios. L’Hispanique qui a décroché une médaille de bronze contre l’Egypte (33-31) en marquant le dernier but. La finale rêvée pour un champion du monde et d’Europe qui n’avait besoin que de l’or olympique pour boucler la boucle. “Je n’ai pas peur du vide, car je crois sincèrement qu’il était temps de le quitter”, a-t-il dit au revoir.

Il entendait également boucler sa boucle en l’équipe féminine de water-polo, qui songeait depuis neuf ans à une revanche de la finale olympique de Londres 2012 contre les États-Unis. La dette n’a pu être recouvrée (14-5) contre un groupe qui a enchaîné trois médailles d’or olympiques. Une Dream Team contre les meilleurs êtres humains. Il y a encore une différence.

La même (malchance) a dirigé l’équipe de football de Yokohama. Le Brésil a revalidé le titre remporté à Maracana en prolongation. Un douloureux 2-1, avec un but de Malcom dans la seconde moitié de la prolongation (la troisième, après celles de la Côte d’Ivoire et du Japon). L’engagement d’un excellent groupe, champion d’une Eurocup U19 et d’un autre U21, n’a pas eu le jackpot l’or, c’est ce qu’il est venu chercher à Tokyo même avec six joueurs du Championnat d’Europe. La finale de rêve s’est terminée en cauchemar. L’argent sera valorisé lorsque la colère s’apaisera.

Samedi est également venu avec d’autres options de médailles. Albert Torres et Sebastian Mora Ils sont revenus à des Jeux neuf ans plus tard, avec Madison, la spécialité dans laquelle ils étaient argent et bronze mondial en 2018 et 2016, mais ils ont dû se contenter de la diplôme : sixième Étal de marché. Au 1500 m, Adeel Mechal a signé une cinquième place avec un record personnel (3 : 30,77) dans une carrière fulgurante avec Jakob Ingebrigtsen (3 : 28,32, record olympique). Une position de mérite dans les Jeux qui se clôturent ce dimanche.