Sous Biden, le grand gouvernement est de retour – RedState ⋆ .

Vous vous souvenez quand le président Bill Clinton a déclaré que «l’ère du grand gouvernement est terminée» lors de son discours sur l’état de l’Union en 1996?

Eh bien, 25 ans plus tard, le grand gouvernement est de retour.

Depuis son entrée en fonction le 20 janvier, le président Joe Biden a proposé un torrent de lois qui augmenteraient considérablement la taille et la portée du gouvernement fédéral. Sans parler du fait que cela ajouterait des billions de dollars à la dette nationale de 28 billions de dollars.

La grande manne gouvernementale de Biden a commencé peu de temps après son investiture, lorsqu’il a déployé son soi-disant plan de sauvetage COVID-19.

Selon l’administration Biden, le plan de sauvetage américain est «la première étape d’un plan agressif en deux étapes pour le sauvetage, du fond de cette crise, et la reprise, en investissant en Amérique, créant des millions d’emplois supplémentaires bien rémunérés, lutter contre la crise climatique, promouvoir l’équité raciale et reconstruire mieux qu’auparavant. »

Le plan de sauvetage américain de Biden, qui a traversé le Congrès sans qu’un seul républicain vote pour lui, coûtera 1,9 billion de dollars. Cela augmentera également la dépendance du gouvernement en prolongeant les prestations de chômage améliorées jusqu’en septembre.

Comme de nombreux Américains l’ont remarqué, les entreprises ont beaucoup de mal à embaucher des travailleurs en raison des prestations de chômage améliorées. C’est une conséquence naturelle d’un grand gouvernement.

Après avoir fait passer son plan de sauvetage américain par le biais du Congrès via le processus de réconciliation budgétaire, l’administration Biden s’est tournée vers la phase deux de son grand renouveau gouvernemental.

La deuxième étape de la grande restauration du gouvernement de Biden comprend deux projets de loi gargantuesques: le plan américain pour l’emploi et le plan américain pour les familles.

Comme proposé, ces deux factures coûteraient environ 4 billions de dollars combinés. Rappelez-vous toujours que le gros gouvernement est fondé sur de grosses dépenses. Et vice versa.

Les deux projets de loi augmenteraient également massivement le rôle du gouvernement fédéral, en particulier dans les secteurs dont il a traditionnellement été absent.

Par exemple, le plan américain pour l’emploi de Biden dépenserait 590 milliards de dollars en programmes de recherche et développement pour la fabrication nationale. Cependant, cela ne serait-il pas mieux réalisé par les investissements du secteur privé?

Le plan américain pour l’emploi de Biden allouerait également 400 milliards de dollars à l’expansion des services de soins de santé à domicile et à toutes sortes d’autres problèmes que le gouvernement fédéral ne parviendra inévitablement pas à résoudre correctement, et encore moins à résoudre à long terme.

Pour ne pas être en reste, la dernière grande proposition gouvernementale de Biden, le plan américain pour les familles, irait beaucoup plus loin dans la consolidation de la montée en puissance du nouvel État nounou.

Parmi les nombreuses idées mal conçues de l’American Families Plan, voici quelques exemples: garde d’enfants «gratuits», collège communautaire «gratuit», congé familial et médical rémunéré «gratuit», préscolaire universel «gratuit», et un sac de subventions pour les programmes existants qui échouent, comme Obamacare.

Ce qui est peut-être le plus choquant, c’est que les grands discours du gouvernement de Biden font suite à une intervention massive du gouvernement fédéral pendant la pandémie COVID-19.

De plus, le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté de 6,4% au premier trimestre de 2021. À ce stade, la dernière chose dont l’Amérique a absolument besoin, ce sont des dépenses plus excessives, la dépendance du gouvernement et la planification centrale grâce aux bureaucrates de Washington, DC.

Cependant, comme Rahm Emanuel, alors chef de cabinet du président Obama, l’a dit en 2008 (en référence à la récession mondiale): «Vous ne laissez jamais une crise grave se perdre. Et ce que je veux dire par là, c’est une opportunité de faire des choses que vous pensez ne pas pouvoir faire auparavant.

Drôle, Biden a prononcé la même ligne ces derniers temps. Lors de son récent discours à une session conjointe du Congrès, Biden a débuté par: «Ce soir, je viens parler de crise – et d’opportunité. … Maintenant, après seulement 100 jours, je peux rendre compte à la nation: l’Amérique est à nouveau en mouvement. Transformer le péril en possibilité. Crise en opportunité. »

Je me demande ce que pensait Bill Clinton alors qu’il regardait le président Biden détruire absolument son couronnement de mettre le grand gouvernement en veilleuse.

Chris Talgo ([email protected]) est rédacteur en chef au Heartland Institute.