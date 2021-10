Sous ce paradigme de marché, ne combattez pas le charisme de Tellurian

Parier sur le gaz naturel a été une énigme délicate au cours des dernières années. Alors que la consommation de la ressource énergétique est généralement à la hausse depuis la Grande Récession, de multiples facteurs, dont la géopolitique, peuvent imposer des changements dramatiques. Si vous êtes titulaire de longue date de Terrien (NASDAQ :RACONTER), vous n’avez pas besoin d’explication. L’extraction d’un graphique général de l’action TELL vous donne toutes les informations dont vous avez besoin.

Néanmoins, les circonstances s’annoncent beaucoup mieux ces derniers temps pour le spécialiste du gaz naturel liquéfié (GNL). Depuis le début de l’année, l’action TELL est en hausse de près de 200 %. Dans des circonstances normales, ce n’est ni ici ni là. Mais lorsque vous traitez avec Tellurian, même les détails les plus insignifiants pourraient être un argument caché pour acquérir plus d’actions.

C’est exact. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le stock de TELL est devenu un mème. Et personne n’est plus heureux que Charif Souki, l’entrepreneur de longue date qui, selon un article publié dans le Wall Street Journal, a construit le premier terminal américain d’exportation de gaz naturel. Voici ce que Collin Eaton du Journal avait à dire sur sa dernière aventure avec Tellurian :

« Monsieur. Souki, le président exécutif de la société, âgé de 68 ans, enregistre des monologues sur le marché mondial du gaz et les dernières offres de la société sur son iPad, et fait rarement des deuxièmes prises. Il discute souvent des discussions en ligne des investisseurs avec ses responsables des relations publiques et des investisseurs pour déterminer ce qu’ils veulent entendre. « ‘Nous avons trouvé jusqu’à présent qu’ils sont extrêmement fidèles. Ils font leurs devoirs. Ils comprennent exactement où nous essayons d’aller », a déclaré M. Souki à propos de ses nouveaux fans. « Nous trouvons que le marché de détail est beaucoup plus orienté vers le long terme que le marché des hedge funds. »

Pour la plupart, il semble que l’amour soit réciproque. Même pour les actions dilutives que Tellurian a faites, Souki s’empresse de fournir un récit raisonnable.

Profitez de TELL Stock, mais méfiez-vous du retour de flamme

En l’occurrence, j’ai mis l’action TELL sur ma liste de gisements de gaz naturel à considérer en raison de la flambée des prix de l’énergie. De plus, l’un de mes arguments pour soutenir Tellurian – du moins dans cette phase du marché – est son équipe de direction de première classe. Eaton a souligné que Souki connaît non seulement le secteur du GNL, mais qu’il a également fait ses preuves dans le redressement d’entreprises.

De toute évidence, ceux qui croient en l’action TELL espèrent une nouvelle performance. Peut-être qu’il le fera, peut-être qu’il ne le fera pas. Personnellement, bien qu’il s’agisse d’un excellent scénario secondaire, le catalyseur principal est les diverses raisons pour lesquelles les gisements de gaz naturel montent en flèche.

Comme l’a prévenu The Old Farmer’s Almanac de 2022, préparez-vous à une « saison de frissons ». Selon Janice Stillman, rédactrice en chef de The Old Farmer’s Almanac, « Cet hiver pourrait bien être l’un des plus longs et des plus froids que nous ayons vus depuis des années. » D’autres descriptions incluent des phrases telles que « des températures positivement glaciales et inférieures à la moyenne » qui traversent la majeure partie du pays.

Tant que ces projections sont raisonnablement conformes aux objectifs, le stock de TELL devrait en bénéficier, bien que cyniquement. Là encore, avec des gens qui parient gros pour rembourser leurs hypothèques et leurs prêts étudiants, le cynisme n’a pas d’importance, tant que vous pouvez retirer de l’argent.

Mais cela fait aussi partie du problème avec le stock de TELL. Vers la fin de son article, Eaton a fait une remarque apparemment passagère qui est en fait assez significative. « Plusieurs des investisseurs individuels passionnés de Tellurian ont déclaré lors d’entretiens qu’ils avaient misé sur le développeur de GNL, vendant la totalité ou la quasi-totalité de leurs positions dans d’autres sociétés. »

Ce dernier point est essentiel. Comme j’ai toujours posé des questions sur la reprise économique et du marché au sens large après la pandémie, d’où vient l’argent ? Dans le cas de Tellurian, cela provient des ventes d’autres stocks de mèmes.

Soyez prêt à sortir

Autant je pense que le récit du gaz naturel est incroyablement puissant en ce moment et que l’action TELL a du potentiel, nous devons être réalistes. Si la communauté dans son ensemble décide de se débarrasser de l’entreprise de GNL sous-jacente, la vente pourrait être rapide et furieuse.

Oui, parlez-moi de mains en diamant – mais ensuite parlez-moi de mains en diamant quand elles s’accrochent à quelque chose de tangible ou de significatif, une hypothèque, des prêts étudiants, un mariage de rêve, peu importe.

Pas pour m’injecter dans l’histoire, mais il y a une raison pour laquelle j’ai largement encaissé des crypto-monnaies et acheté ma maison. Avec les cryptos, j’avais une promesse numérique. En réalisant le rêve, j’ai obtenu une maison libre et claire. Sur ce marché, je pourrais faire beaucoup de bien avec ça. Dans un marché en baisse, je pourrais faire du bien avec ça.

Mais vous ne pouvez pas en dire autant lorsque vous ne faites que tenir des promesses, numériques ou équitables. Bien sûr, si ces promesses valent quelques centaines de dollars, les mains en diamant. Mais lorsque l’encaissement vous rapporte, disons, 3 000 $ par mois de flux de trésorerie pour votre vie professionnelle (et peut-être pour votre retraite), il sera difficile de convaincre les autres de couler avec un navire en perdition.

