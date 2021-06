Sous forte pression, Android étend les options de recherche par défaut en Europe

in

Google va modifier son écran de choix de recherche pour les utilisateurs d’Android en Europe. À partir du 1er septembre, les utilisateurs pourront voir une liste étendue de jusqu’à douze services de recherche. Auparavant, la société proposait quatre choix, chacun basé sur une vente aux enchères.

Source : Google

Google retire la vente aux enchères à la suite des commentaires de la Commission européenne et des sociétés de recherche, choisissant plutôt de promouvoir les 5 meilleurs services de recherche dans chaque pays éligible, à savoir l’Espace économique européen et le Royaume-Uni. Il affichera désormais les cinq services de recherche les plus populaires dans chaque pays applicable, suivis de jusqu’à sept autres services éligibles dans un placement aléatoire.

Dans un article de blog, Oliver Bethell de Google a déclaré :

Suite à d’autres commentaires de la Commission, nous apportons maintenant quelques modifications finales à l’écran de choix, notamment en rendant la participation gratuite pour les fournisseurs de recherche éligibles. Nous augmenterons également le nombre de moteurs de recherche affichés à l’écran. Ces changements entreront en vigueur à partir de septembre de cette année sur les appareils Android.

Rapportant sur le bulletin de vote original, Android Central a noté qu’il était « peu ironique que Google donne des places pour son écran de choix Android via une vente aux enchères par opposition à un schéma plus équitable », et était une décision qui n’était pas tout à « l’esprit de la décision de l’UE ».

Les fournisseurs de recherche rivaux s’y sont également fortement opposés. DuckDuckGo a également fait valoir que, comme les téléphones peuvent défiler, la limite de seulement quatre de Google était arbitraire et le processus d’enchères lui-même injuste. En octobre 2020, le PDG de Qwant, Jean-Claude Ghinozzi, s’est également prononcé fermement contre la vente aux enchères de recherche aux côtés d’une coalition d’autres fournisseurs, déclarant à TechCrunch :

Après plus ou moins d’un an d’activité du système d’enchères, nous constatons qu’ils devraient définitivement le regarder à nouveau car cela ne fonctionne pas. Il ne crée pas un marché équitable et un marché ouvert. C’est donc la raison pour laquelle nous arrivons maintenant avec cette proposition – nous devons de toute urgence reconsidérer totalement.

Il n’est pas clair qu’un écran de choix amènerait les utilisateurs à choisir activement des moteurs de recherche alternatifs. Cela ne s’est pas produit pour les navigateurs Windows sur Microsoft, et rien n’indique que cela s’est produit pour les utilisateurs d’Android en 2020. Cependant, il est toujours préférable d’avoir plus de choix pour les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent découvrir qu’ils aiment Bing pour ses récompenses ou DuckDuckGo pour la confidentialité après avoir tenté leur chance et essayé.

Cela dit, les concurrents de Google sont satisfaits de ce changement. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Android Central, Kamyl Bazbaz, porte-parole de DuckDuckGo, a déclaré :