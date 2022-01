Sous-investir dans les infrastructures – L’Express Financier

Par Vinayak Chatterjee

Combien un pays devrait-il investir dans les infrastructures ? Eh bien, ce n’est pas facile de répondre dans l’absolu, car différents pays doivent investir à différents niveaux en fonction de leur histoire économique et de l’étape de leur cycle de vie économique. Mais dans tous les cas, la mesure la meilleure et la plus simple est le GCFI (Gross Capital Formation in Infrastructure) exprimé en pourcentage du PIB. Les États-Unis et l’Europe occidentale pourraient s’en sortir avec un GCFI de 2 %, alors que les « économies tigres » asiatiques étaient connues pour avoir atteint des niveaux de 11 à 12 % dans leurs phases de croissance. L’Inde, qui pendant des décennies avait investi environ 3 % de son PIB, a par conséquent accumulé un important arriéré d’infrastructures avec des goulots d’étranglement dans les routes, les ports, les aéroports et l’électricité, ce qui a entraîné des embouteillages pour la croissance du PIB à partir du début des années 90.

L’ancienne Commission de planification a reconnu ce « déficit d’infra », et des plans pour tenter d’augmenter le GCFI à 9 % d’ici la dernière année du 11e Plan (2007-12) ont été formulés. La stratégie n’était pas seulement d’augmenter les dépenses publiques mais, plus important encore, de déployer un programme PPP agressif. En effet, la part des capitaux privés est passée de 22% dans la période du 10ème Plan (2002-2007) à 37% dans le 11ème Plan (2007-2012), avec des projets de la porter à 48% s’il y avait eu un 12ème Plan Planifier.

Le GCFI a atteint 8,2 % en 2011 et a démontré que l’Inde pouvait aspirer à un niveau de 9 % dans les années à venir. Malheureusement, le GCFI a commencé à baisser à partir de 2012, pour des raisons bien analysées et documentées, notamment les problèmes de « bilan jumelé », les projets au point mort, les énigmes politiques, le montage des NPA et ce qui était communément appelé « paralysie décisionnelle » de 2012 à 2014.

Avec l’abandon du processus de planification quinquennal, les chiffres annuels du GCFI de l’exercice 2013 s’empilent comme le montre le graphique. De FY13 à FY19, le GCFI a été consolidé entre 5,3 % et 6,2 % ; 70 % des investissements de cette période étaient du secteur public, le secteur privé représentant 30 %. L’écart entre un objectif de 9% et ce qui a été réalisé au cours de la période FY2012 à FY2019 serait d’environ Rs 35 lakh crore d’investissements non réalisés. Au niveau de l’exercice 19, cela équivaut à une « perte notionnelle » ou une « perte présumée » de trois ans et demi d’investissement perdu.

En se rapprochant de l’époque actuelle, bien que les statistiques finales ne soient pas disponibles, il serait instructif d’exposer un scénario possible comme le montre le graphique.

La confiance dans les chiffres du GCFI, qui grimpe à 7 % et à 8 % dans ce scénario, découle de la multitude de mesures proactives prises par le régime NDA. Reconnaissant que le PPP mettra du temps à se relancer, il a misé sur l’augmentation des dépenses publiques, comme le montrent les récents budgets de l’Union. En outre, des mesures habilitantes telles que la création d’une IFD, le renforcement des infrastructures rurales, les annonces du National Infrastructure Pipeline (NIP) et du National Monetization Pipeline (NMP), l’initiative Gati Shakti, les réformes des politiques de passation des marchés publics et le suivi régulier de l’exécution des principaux projets d’infrastructure. par le PMO transmettent tous un sentiment d’urgence.

Les sources de financement se mettent en place. Si le budget FY23 prévoit une dépense de Rs 7 lakh crore (augmentation de 25% par rapport à l’année dernière), toutes les autres sources devraient nous mettre à une distance frappante de la disponibilité de Rs 17-20 lakh crore. Ces sources supplémentaires incluraient les PSU et les ressources extrabudgétaires (Rs 2 lakh crore), les États (Rs 6 lakh crore), le NaBFID (Rs 2 lakh crore) et le capital privé (Rs 3 lakh crore).

S’il s’agit du scénario à court terme attendu, de quelle manière est-il lié aux objectifs planifiés de la nation ? Les objectifs prévus sont intégrés dans le document du PIN publié le 31 décembre 2019.

Rappelez-vous, le NIP a été publié avant que Covid-19 n’éclate. Au cours des exercices 20 à 23, le NIP a ciblé environ Rs 74 lakh crore d’investissements dans l’infrastructure. Le scénario à court terme pour la même période évoque une actualisation possible de Rs 64 lakh crore. Ce manque à gagner de Rs 10 lakh crores est clairement le Covid et l’impact associé.

Alors, quelle est la réponse à la question « L’Inde sous-investit-elle dans les infrastructures ? »

Il est en deux parties. Premièrement, de l’exercice 2012 à l’exercice 2019, il y a eu un grave sous-investissement, où le GCFI est tombé à un plus bas de 5,3 % à 6,2 % contre un objectif de 9 %. Ce sous-investissement a été quantifié à environ Rs 35 lakh crore.

Deuxièmement, de l’exercice 2020 à l’exercice 2023, il y a des signes clairs d’une hausse du GCFI sur la base de nombreuses initiatives politiques et l’Inde devrait augmenter de 7 à 8 %. Cela prépare ensuite le terrain pour atteindre l’ambitieux 9% d’ici le milieu des années 2020.

L’auteur est un expert du secteur des infrastructures et président du Conseil national des infrastructures de la CII

Les vues sont personnelles

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.