Ce n’est pas un secret pour les fans que Hannah Ferrier et Bugsy Drake ne se sont jamais entendus sur Below Deck Med. En fait, Drake a appelé Ferrier un ragoût de chef “moche” à son visage dans la saison 2 et Ferrier ne l’aimait carrément pas avant, pendant et depuis lors. Mais Drake ne lui en veut apparemment pas en ce qui concerne ce que le capitaine Sandy a dit à propos des ragoûts en chef étant simplement des serveurs. Drake a dit à US Weekly,