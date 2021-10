Sous le pont, le capitaine de la Méditerranée, Mark Howard, est décédé à 65 ans

Capitaine Mark Howard, qui a dirigé la princesse ionienne lors de la première saison de Under Deck Mediterranean, est décédé. Il avait 65 ans.

Sa mort a été confirmée par Bravo le vendredi 29 octobre. Le réseau a déclaré dans une déclaration partagée sur la page Instagram officielle de l’émission de téléréalité : « Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille et aux amis du respecté capitaine Mark Howard. En tant que capitaine de la première saison de « Below Deck Med », on se souviendra toujours de lui pour ses nombreuses contributions et son mentorat et fera toujours partie de la famille Bravo. »

La cause du décès d’Howard n’a pas été dévoilée.

Per Us Weekly, le service de police de Fernandina Beach a déclaré que la femme de Howard Suzanne a retrouvé son corps le 27 octobre après son retour d’un voyage dans leur maison de Floride. Le point de vente a obtenu un rapport de police indiquant que Howard semblait être mort plusieurs jours avant la découverte de son corps.