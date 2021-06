En ce qui concerne la franchise Under Deck, les équipages sont susceptibles de livrer le drame à la pelle. Des gens ont été licenciés, des gens ont démissionné, les invités ont des demandes scandaleuses, et la liste s’allonge encore et encore. Mais avant la saison 6, le casting de Below Deck: Mediterranean livre également d’autres produits. À savoir, un remix complet de « Baby Got Back » de Sir-Mix-A-Lot. Ça s’appelle « J’aime les gros bateaux », et je dois dire que je les aime aussi.