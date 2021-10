Sous le pont Med: les patrons forcés d’intervenir lors d’un combat sauvage contre Lexi Wilson

Lexi Wilson a été éliminée de la saison six de Under Deck Mediterranean (Photo: Bravo)

La star de Under Deck, Katie Flood, a avoué que les patrons étaient intervenus à un moment donné et avaient « perdu leur merde » lors d’un combat explosif.

S’exprimant lors de la réunion de la saison six de Under Deck Mediterranean, le casting a révélé que l’hôtesse de l’air licenciée Lexi Wilson était «bien pire» que ce que les téléspectateurs avaient initialement vu lors d’une dispute au début de la série.

Dans des images qui ont choqué les fans, l’ancienne Miss Bahamas a visé ses co-stars dans une diatribe ivre, avant de poursuivre la dispute avec Mzi Dempers dans le désordre de l’équipage, d’autres étant obligées d’intervenir lorsque les choses se sont intensifiées et semblaient devenir physiques.

Cependant, s’adressant à Andy Cohen de Bravo, l’hôtesse de l’air en chef Katie a déclaré que c’était pire qu’il n’y paraissait.

« La production est intervenue », a-t-elle déclaré à l’hôte. « Ouais, parce que ça devenait tellement incontrôlable. En fait, ils sont intervenus et ont perdu leur merde comme: « Ce n’est pas ce que nous sommes. »

«Et si cela va plus loin, je suis presque sûr que Lexi aurait été immédiatement retiré. Mais je suppose qu’elle l’a freiné à ce moment-là…’

Katie Flood a révélé que les producteurs ont été contraints d’intervenir à un moment donné (Photo: Bravo)

D’accord avec sa co-star, la patronne Malia White a déclaré: » Si quoi que ce soit, elle a été bien montée cette nuit-là. Elle était bien pire.

Lexi a finalement reçu ses ordres de marche du capitaine Sandy Yawn après une série d’affrontements avec ses camarades de casting.

Dans une explosion choquante envers le chef Mathew Shea lors d’une soirée, elle l’a traité d’insulte et a crié que ses parents » auraient dû l’avorter « , avant d’ajouter que » si ce n’était pas devant la caméra, je te giflerais le cul « .

Elle a été relâchée le lendemain, le capitaine l’exhortant à « travailler sur elle-même » hors du bateau.

Certains téléspectateurs se sont demandé pourquoi il avait pu en arriver là, car son comportement précédent aurait dû suffire à justifier sa hache.

Interrogé par Andy à ce sujet, Sandy a ajouté: « La réalité est que je ne vois pas tout. Je n’ai jamais entendu de détails, donc si quelqu’un vient vers vous en disant: « C’était mauvais », est-ce que vous licencierez quelqu’un pour cela?

«Je n’ai pas vu le comportement de Lexi. Si je l’avais vu, je l’aurais renvoyée immédiatement.

Under Deck Mediterranean est disponible en streaming sur hayu.

