Sous le pont Med Spoilers: pourquoi la décision majeure du capitaine Sandy aurait pu être trop petite, trop tard

Tout d’abord, cependant, le capitaine Sandy a interviewé la plupart des membres de l’équipage Under Deck: Mediterranean avant de prendre sa décision. Étonnamment, du moins d’après ce qui a été montré dans l’épisode, il semblait que les autres étaient interrogés par le capitaine Sandy davantage pour leur propre comportement que celui de Lexi Wilson. Par exemple, l’hôtesse de l’air Courtney Veale a été interrogée sur son utilisation d’un langage grossier en entendant les commentaires impétueux de Wilson à Shea. De plus, la réaction du capitaine Sandy n’a été la plus forte qu’après que Wilson a révélé que Shea prévoyait de lui lancer un ultimatum. Bien que le capitaine Sandy ait fini par licencier Wilson, elle a choqué l’hôtesse de l’air avec beaucoup de politesses et de compliments.