Sous le pont, Star se regarde sur de nouveaux épisodes et trouve son comportement “ décevant ”

Tout au long de la franchise Under Deck, les chefs sont connus pour ne pas bien accepter les critiques. Natasha De Bourg n’a pas été différente à cet égard avec son ragoût en chef Daisy Kelliher, qui a tenté de l’approcher doucement et gentiment sur tout, de la façon de bien cuire un œuf poché au contrôle de la taille des portions pour un dîner raffiné. Dans l’épisode le plus récent de Under Deck Sailing Yacht, leur querelle a incité De Bourg à prendre d’assaut un flot de jurons venant de sa cabine. En le regardant en arrière, De Bourg considère maintenant son comportement comme décevant. Elle a réfléchi sur son Instagram: