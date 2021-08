Sous le regard de l’éternité, rien n’est si grave : Auteur Anjali Joseph

Auteur basé à Londres Anjali Joseph PIC : Geraint Lewis

Par Nawaid Anjum

L’auteur londonienne Anjali Joseph, 42 ans, écrit sur les gens ordinaires – leurs luttes et leurs aspirations, leurs quêtes pour trouver la magie au quotidien. Son dernier roman, Keeping in Touch (Context), est une histoire d’amour à longue distance qui se déroule dans l’Assam et à Londres, et traite du besoin humain central d’habiter, d’appartenir à un lieu et à une personne. Extraits édités d’une interview avec Nawaid Anjum :

Avez-vous conçu le roman comme une histoire d’amour moderne et non conventionnelle ?

Je savais que je voulais écrire sur l’Assam et sur la façon dont je l’avais vécu, magnifique et enchanteur. Keteki (le protagoniste) est né du sentiment que mon expérience de l’Assam était séduisante, fascinante, mais jamais tout à fait possible à cerner, du moins pour moi en tant qu’étranger. Je voulais créer un personnage qui ait exactement cet effet sur les autres. Bien sûr, elle est aussi humaine, elle a donc ses propres blessures et ses propres raisons pour ses comportements. C’était le titre du roman que j’avais en tête bien avant de le commencer, et ce que cela signifiait pour moi, c’était que les gens restent en contact les uns avec les autres, mais aussi le processus à l’intérieur d’une personne pour rester en contact avec elle-même, sa lumière intérieure. si tu veux. C’est un processus que nous abandonnons lorsque nous sommes distraits, mais nous pouvons le reprendre ; un courant alternatif est l’expérience de vivre dans un monde dualiste.

Ved et Keteki sont tous deux phobiques de l’engagement, craignant de lier leur bonheur aux caprices et aux vicissitudes de quelqu’un d’autre. Cependant, même s’ils oscillent entre attachement et évitement, leurs sentiments l’un pour l’autre ne font que grandir. Étiez-vous intéressé à explorer le pouvoir transformateur de l’amour, les différentes façons dont l’amour change les gens ?

Je ne sais pas si l’amour romantique transforme les gens, mais je pense qu’il peut agir comme un catalyseur. Ved et Keteki portent tous deux de vieilles images de douleur et leur attirance l’un pour l’autre et l’hésitation à s’engager s’avère être un catalyseur pour faire exploser ces vieilles images de souffrance qu’ils ont, illogiquement, mais d’une manière très humaine. Je voulais aussi transmettre la mystérieuse manière télépathique dont une relation peut se développer, même lorsque (peut-être surtout quand) deux personnes ne sont pas au même endroit. Au moins pour les personnes qui hésitent à s’engager. Le fait de l’absence peut permettre de relâcher les tentatives habituelles de contrôle, et c’est presque comme si leur lien existait indépendamment de ce que les deux pensent à un moment donné : leur affection grandit.

Comment vous est venue l’idée de l’Everlasting Lucifer, un type d’ampoule différent des CFL et LED, auquel Ved est associé ?

Vous libérez Lucifer de sa connotation sombre pour l’utiliser comme source d’incandescence.

A quoi vise cette inversion ? Pensez-vous qu’il symbolise également la lumière vive de la conscience de soi, la lumière que nous portons tous en nous ou la lumière que l’amour ou la camaraderie apportent ?

En 2015, j’ai suivi une formation de professeur de yoga, et c’est là que j’ai appris un peu sur le Vedanta. L’électricité est une métaphore courante de la conscience universelle, car aucune n’est visible, mais les deux alimentent d’autres choses. Quant à Everlasting Lucifer, c’est à partir d’une idée de nouvelle que j’ai commencé à écrire à l’âge de huit ans. J’avais lu des histoires de F Scott Fitzgerald, dont « Le diamant aussi gros que le Ritz », et cette ambiance fantaisiste qui fusionne les rêves de la société industrialisée et quelque chose de plus sombre (la ville où se trouve le diamant s’appelle Hadès) doit m’ont transmis. Même une idée aussi pure qu’une conscience qui anime tout peut être cooptée de manière très sombre – Lucifer était l’ange déchu, qui est devenu si fier qu’il a défié Dieu. Il y a une belle phrase dans Paradise Lost sur la façon dont il “chute du zénith, comme une étoile filante”. Mais le nom ‘Lucifer’ signifie seulement porteur de lumière, et cette lumière est disponible pour tout le monde, tant que nous n’essayons pas de l’utiliser pour provoquer la division.

Il y a beaucoup d’Assam infusé dans le roman. Il y a aussi un chapitre spécifique qui se déroule dans l’Angleterre rurale où Keteki rencontre le chanteur folk irlandais Neil. Les lieux et les villes sont au cœur de vos romans. Comment travaillez-vous la poétique des lieux ?

Le chapitre du pub de campagne fictif, les Rushcutters, en Angleterre est né de mon amour pour un certain mode de fiction que je ne considère pas comme du réalisme magique, mais comme du «réalisme étiré» – en prenant simplement les orthodoxies habituelles de cause à effet et en étirant un peu, pour permettre un certain enchantement. J’ai remarqué cela dans l’extraordinaire nouvelle en assamais « Patmugi » de Lakshminath Bezbarua, et je le trouve également dans certains romans comiques que j’aime, dont Halldór Laxness » Under the Glacier. Cold Comfort Farm de Stella Gibbons est un autre roman auquel je pense, et joue également comme le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. Je trouve des histoires avec le trope d’un étranger dans un nouvel endroit, essayant de comprendre le système, très attrayantes. L’anglais d’Upamanyu Chatterjee, August est un excellent exemple, ou le Botchan de Natsume Soseki. Il y a quelque chose de très familier dans le fait de trouver son environnement étrange et d’essayer de comprendre comment les gens fonctionnent – à certains égards, c’est l’expérience d’un enfant dans le monde des adultes. J’aime écrire sur un lieu et je suis sensible à mon environnement et à la façon dont mes expériences interagissent avec différents lieux. Dans ce roman, j’ai beaucoup aimé créer le pub excentrique du Suffolk, les Rushcutters. Cela correspondait à une humeur du livre, dans laquelle la magie est au quotidien. Ce n’est pas nécessairement une magie théâtrale, plutôt la même force qui fait pousser les plantes ou les gens tombent amoureux, et dont nous aimons prétendre qu’elle n’est pas du tout magique.

Vos personnages entrent et sortent de cultures et de lieux, à la fois familiers et étranges, et naviguent avec aisance dans leurs mondes intermédiaires et leurs conventions sociales et sexuelles. D’où vient cette fluidité ? Cela a-t-il à voir avec vos propres expériences ?

Je voulais que l’expérience se déroule de manière transparente sans mise en place continuelle du point de vue du lecteur. De plus, Ved et Keteki ont tous deux une longue expérience d’être dans des contextes où ils ne ressemblent pas à ceux qui les entourent. Keteki a été envoyé en pensionnat et Ved dans son travail est toujours dans un nouvel endroit, toujours un étranger. Ils n’ont pas les mêmes attentes d’être à la maison que les personnes qui ont une relation plus ininterrompue avec l’endroit où elles sont nées et où leur famille a toujours vécu. Quant à vivre moi-même dans différentes cultures, je pense que c’est une chose courante dans différents domaines de la société depuis un certain temps. Juste à Mumbai, pensez aux migrants du Konkan qui font du travail domestique ou en usine, ou aux migrants du Karnataka qui transportent de petites charges pour l’industrie du transport maritime. Une fois que vous quittez la maison, votre monde n’est plus vraiment le même.

Le roman est audacieux et décomplexé en ce qui concerne la représentation du sexe. Comment travaillez-vous sur les éléments du désir, d’autant plus que cela peut être assez délicat dans un roman destiné principalement aux lecteurs indiens ?

Le désir est le moteur de tout, qu’il s’agisse de l’amour romantique, de la créativité ou d’un désir de libération, et le sexe en fait partie, il semblait donc important de l’inclure. Mais il apparaît sous différentes variantes : certaines maladroites, d’autres moins maladroites, d’autres passionnées, d’autres plus routinières. J’ai essayé de ne pas m’inquiéter de ce que les gens penseraient en lisant. Le roman a un sentiment sous-jacent de tristesse en son cœur; les ombres de l’enfance difficile de Keteki continuent de la hanter tout au long du roman. Mais il regorge aussi de moments d’espièglerie, d’esprit et d’humour.

Comment avez-vous équilibré les deux veines apparemment contradictoires ? Était-ce plus amusant d’écrire ce roman que les trois précédents ?

Je me suis vraiment amusé à écrire Keeping in Touch. Je voulais que ce soit ludique, et je pense que c’est une comédie au sens ancien du terme. J’en ai également lu à haute voix diverses parties lors d’événements en cours, et c’était agréable de voir que d’autres personnes riaient aussi. Mais la tristesse et le rire sont-ils vraiment contradictoires ? À travers le parcours du roman, je voulais qu’un lecteur ressente à la fois le poids des fardeaux que portent les personnages dans leurs traumatismes passés, mais aussi la soudaine légèreté de libérer ces images de douleur ancienne. Le rire fait partie de cette libération. Sous le regard de l’éternité, rien n’est si grave : pensez à l’histoire de Krishna demandant à Narada de lui apporter un verre d’eau.

En tant que romancier, vous ne semblez pas vous intéresser aux grandes idées globales ou aux thèmes macro, mais vous vous concentrez plutôt sur les moindres détails de la vie quotidienne des individus ordinaires. Dans quelle mesure cette focalisation sur les vies vécues dans l’instant est-elle délibérée ?

Rien n’est plus grand que de trouver le contentement et la tranquillité d’esprit dans votre propre vie. Regardez simplement autour de vous pour voir certaines des choses que font les insatisfaits. J’aime les dialogues et j’ai toujours voulu que ce livre soit très parlant. De plus, j’aime la façon dont les habitants de l’Assam parlent, donc avoir beaucoup de discours dans le livre est un petit hommage à cet art de tous les jours. Je ne vois pas l’ontologie du soi comme une partie interne distincte avec laquelle on se connecte ; cela ressemble plus à un espace ou à un mode qui n’est pas si impliqué dans le fait d’avoir une personnalité. Ce n’est pas si difficile de se connecter avec ce moi plus calme ; c’est juste une question d’arrêter de faire d’autres choses pendant quelques minutes et de s’installer.

Vos personnages sont souvent mécontents de la vie. Vous voyez-vous investi dans le mécontentement de vos personnages et dans ce qu’ils finissent par faire d’eux-mêmes ?

Peut-être que ces moments de drame et de mécontentement font une meilleure lecture qu’un tronçon ininterrompu de sérénité, bien que ce soit une pensée intrigante. Je me demande à quoi ressemblerait un roman sur un tel personnage. Peut-être comme le film Lucky avec Harry Dean Stanton dedans. Mais aussi, peut-être, ces drames sont-ils quelque chose que le corps crée pour refléter ses rythmes ? Sérieusement, je pense qu’une partie du drame en ligne vient du peu d’exercice que la plupart d’entre nous, les citadins, faisons. Quelque chose doit arriver pour déclencher la libération d’adrénaline.

Nawaid Anjum est une journaliste culturelle indépendante basée à Delhi

Rester en contact

Anjali Joseph

Contexte/Westland

Pp 221, R599

