sous les projecteurs des médias 29 ans plus tard

Le 13 novembre 1992, vers 20 heures, ils ont été kidnappé dans Picassent (Valence) trois filles de la ville voisine d’Alcàsser dont les corps ont été retrouvés 75 jours plus tard, le 27 janvier 1993, à moitié enterrés et avec des preuves de torture extrême.

La l’alarme initiale, la recherche désespérée qui s’ensuit et la découverte terrifiante Elle a ensuite provoqué une intense émoi et suscité un écho médiatique qui aujourd’hui, 29 ans plus tard, est toujours vivant pour amplifier la partie de l’enquête qui survit encore devant les tribunaux, mais aussi sous forme de productions audiovisuelles, documentaires ou de fiction.

Derrière cette survivance judiciaire se cache aussi l’accusation populaire exercée dans l’affaire Alcàsser Association pour la Lutte contre la Criminalité et la Prévention (Laxhsmi), fondée par le criminologue Félix Ríos et qui vise à donner une approche médico-légale actuelle de l’affaire et à tenter de résoudre certaines questions encore en suspens.

Ce qui s’est passé

La vérité judiciaire, les faits avérés de la condamnation prononcée par le Tribunal provincial de Valence en septembre 1997, dit que «Miguel Ricart, en compagnie d’un autre homme identifié qui n’est pas à la disposition du Tribunal -Antonio Angles-, et éventuellement quelqu’un d’autre& rdquor; Ils ont kidnappé les trois adolescents, entre 14 et 15 ans, pour assouvir leurs désirs sexuels.

Les victimes ont subi des viols et des tortures extrêmes dans une maison abandonnée à La Romana (Tous), près du réservoir du même nom, dont les ruines font déjà partie de l’imaginaire collectif, et à l’aube du lendemain elles ont été exécutées et enterrées dans une tombe connue de ses assassins, car elle servait auparavant à cacher une moto volée.

Affiche de recherche pour Toñi, Mirian et Desirée. |

La Cour suprême a confirmé le jugement du tribunal de Valence, a noté que les filles ont été soumises à « un tourment inexplicable et insupportable & rdquor; et que « l’incroyable accumulation de maux et de souffrances, qui devait provoquer chez les trois victimes un degré de douleur physique et mentale au-dessus de toute considération, ne pouvait être l’œuvre que du désir inhumain de faire souffrir, car il n’y a logiquement aucun autre explication ».

Qui a été condamné ?

Seul Miguel Ricart, alors âgé de 28 ans, il avait été légionnaire et père d’une fille. Il a été condamné à 170 ans de prison, alors qu’il n’en a purgé que 21 – il est parti en 2013 – en bénéficiant de l’abrogation de la doctrine Parot. Il a maintenant 52 ans.

Ricart a été reconnu coupable de trois crimes de meurtre, quatre crimes de viol continus, en concurrence idéale avec trois crimes de kidnapping, avec les circonstances aggravantes de dépeuplement et de cruauté.

Il a été condamné à 30 ans pour chaque crime de meurtre et à 20 ans pour chacun des quatre crimes continus de viol, et a été acquitté des crimes de recel, d’agression sexuelle et de possession illégale d’armes.

Ricart, à sa sortie de prison en 2013. | .

Quelles questions restent ouvertes

La première est celle admise par le tribunal qui a jugé Ricart, c’est-à-dire l’éventuelle implication d’un tiers dans l’enlèvement et le crime des filles.

Les sources de l’affaire consultées par . ont indiqué quee les accusations qui ont pointé au cours du procès la participation éventuelle d’une autre personne ont été faites en pensant à une personne du milieu anglais, puisque ses frères connaissaient le quartier de La Romana où les mineurs étaient torturés, et ils connaissaient même l’existence de l’arme avec laquelle les coups de feu mortels ont été tirés.

Il y a un autre facteur qui indique participation possible d’un autre meurtrier, outre Ricart et Andamientos, et c’est le récit de témoins qui ont affirmé avoir reconnu Ricart dans un bar de Catadau, où selon la sentence il est allé acheter des sandwichs – certains témoins ont dit que « trois ou quatre » – en compagnie de quelqu’un d’autre qu’Angles .

Un autre des facteurs déterminants dans cette affaire est qu’il n’y avait aucune preuve biologique qui plaçait Ricart, ou Angles, sur les scènes de crime.

Cheveux, signes et autres signes

octobre dernier le président du tribunal d’instruction numéro 6 d’Alzira, qui dirige l’instruction de la partie de l’affaire encore ouverte -celle visant à localiser Angles-, a ordonné que les voitures de Ricart et d’Angles soient réinspectées avec les techniques médico-légales actuelles. La fin, pour étudier l’existence éventuelle de restes biologiques des mineurs à l’intérieur.

De même, il a été ordonné d’analyser des cheveux dont l’analyse à ce moment-là ne pouvait pas être extraite d’ADN, si cela était possible maintenant.

Justement, le travail d’enquête est axé sur la recherche de preuves de la présence d’Angles dans les scènes de ce triple crime, au cas où il serait retrouvé vivant, afin de garantir qu’il réponde à la Justice des faits dont il est considéré comme responsable.

En outre, la police nationale a récemment demandé au tribunal susmentionné l’autorisation d’utiliser le profil policier d’Angles dans une campagne de recherche européenne, à laquelle Interpol participera et pour laquelle la collaboration des citoyens sera demandée.

Ce qui fait encore l’objet d’une enquête

Les sources de l’affaire consultées par . insistent sur le fait que, malgré l’écho de chaque mouvement de la cour, l’enquête est épuisée et qu’une seule pièce reste ouverte pour la localisation d’Angles.

Les mêmes sources soulignent qu’il n’est pas possible de réenquêter sur ce qui a déjà été enquêté, et bien que le témoignage de Ricart ait semblé insuffisant aux yeux de l’opinion publique, il y a bien d’autres éléments dans l’affaire qui corroborent sa version des événements.

Recherchez et capturez l’affiche d’Antonio Andamientos. |

Pour ces partis, qui rejettent toute théorie du complot, il existe des éléments périphériques qui correspondent aux détails fournis par Ricart, qui ont également été vérifiés avec des traces retrouvées dans la cabine où les crimes ont été commis.

Apparition de nouvelles accusations

Ces mêmes sources ne cachent pas une certaine suspicion sur l’apparition dans la cause d’une nouvelle accusation populaire, qui a accès à l’instruction et demande – et est en train d’être acceptée – de nouvelles procédures d’enquête, en grande partie en raison du risque, préviennent-elles, de retourner à la morbidité et à l’instrumentalisation de ce crime dans les médias.

Ils considèrent également « suspects & rdquor; que l’enquête est constamment réexaminée et qu’ils avertissent qu’il est très difficile de trouver de nouvelles preuves 30 ans plus tard, et ce n’est pas pour cette raison qu’on peut conclure qu’Angles ou Ricart n’étaient pas à un certain endroit

Ils se souviennent, eh bien, que les poils retrouvés sur le matelas de la hutte de La Romana où les mineures ont été torturées et violées ont été jetés en leur temps car ils n’appartenaient pas aux prévenus et qu’il s’agissait d’un lieu fréquenté par des fugitifs ou des toxicomanes.

Le délai de prescription pour les crimes était fixé jusqu’à il y a quelques semaines en décembre 2029, puisque les 20 dernières années du dernier mouvement judiciaire dirigé à l’emplacement d’Angles sont passées à cette date ; était l’enquête sur plusieurs appels et courriels reçus par la sœur du fugitif, et elle n’a pas abouti.

Où est Angles ?

Un récent rapport d’expertise présenté par les criminologues de l’Association Laxshmi retrace en détail la fuite d’Angles entre le 27 janvier 1993 depuis son domicile, son passage à travers différentes communes de la province de Valence et Castilla-La Mancha et son arrivée à Lisbonne, où il embarque sur le marchand City of Plymouth à destination de Dublin.

L’impression est répandue que les enquêtes de la police irlandaise concernant l’équipage de ce navire n’étaient pas tout à fait rigoureuses, et les sources de l’affaire consultées par . concluent sans hésiter que le passager clandestin qu’ils ont découvert et enfermé dans une cabine était Angles ; essentiellement, parce que son image était reconnue par les marins.

Ils considèrent également que il a demandé l’aide de quelqu’un pour sauter du navire et atteindre les côtes irlandaises, et qu’il doit toujours être en vie.

Il existe cependant des divergences quant à la validité des simulations du visage vieillissant qu’Angles peut avoir aujourd’hui – concernant la couleur des yeux ou des tatouages ​​- et certaines parties minimisent la nouvelle recherche annoncée par la Police car ils la considèrent comme une simple mise à jour de la carte des plus recherchés.