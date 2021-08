Sous l’horizon | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Le président Biden s’est engagé à atténuer les menaces contre les États-Unis émanant d’Afghanistan grâce à notre soi-disant capacité antiterroriste à l’horizon. Dans le contexte de notre retraite et de notre reddition, ce vœu se dégage avec une qualité Monty Python sans l’humour de l’original.

Que se passe-t-il sous l’horizon alors que nous partons ? Cette semaine, Lara Seligman et al. a rapporté que « les responsables américains ont fourni aux talibans les noms des Américains, alliés afghans à évacuer ». Sous-titre : « La Maison Blanche soutient que le partage limité d’informations avec les talibans sauve des vies ; les critiques soutiennent que cela met les alliés afghans en danger.

Zenger News vient de publier l’histoire de Siddharthya Roy et Richard Miniter « Première entrevue avec le chef du terrorisme qui chasse les Américains et leurs alliés en Afghanistan ». Sous-titre : “Dans une rare interview, un commandant taliban confirme l’existence d’une unité spéciale appelée Al Isha utilisant des données américaines pour chasser les ennemis.” Ils rapportent :

Les talibans ont mobilisé une unité spéciale, appelée Al Isha, pour traquer les Afghans qui ont aidé les forces américaines et alliées – et ils utilisent des équipements et des données américains pour le faire.

Nawazuddin Haqqani, l’un des commandants de brigade de l’unité d’Al Isha, s’est vanté dans une interview avec Zenger News, que son unité utilise des scanners portables fabriqués aux États-Unis pour puiser dans une énorme base de données biométriques construite aux États-Unis et identifier de manière positive toute personne qui aidé les alliés de l’OTAN ou travaillé avec le renseignement indien. Les Afghans qui tentent de nier ou de minimiser leur rôle se retrouveront contredits par les dossiers informatiques détaillés que les États-Unis ont laissés dans leur retrait frénétique.

L’existence de l’unité d’Al Isha n’a pas été confirmée auparavant par les talibans ; jusqu’à présent, le réseau Haqqani, un groupe terroriste aligné sur les talibans, n’a pas admis son rôle dans le ciblage des Afghans ou son utilisation de la vaste base de données biométrique américaine. Le réseau Haqqani est « le groupe d’insurgés le plus meurtrier et le plus sophistiqué ciblant les forces américaines, de la coalition et afghanes », selon le National Counterterrorism Center des États-Unis.

La puissance et la portée de la base de données biométrique américaine sont époustouflantes. Pratiquement tous ceux qui ont travaillé avec le gouvernement afghan ou l’armée américaine, y compris les interprètes, les chauffeurs, les infirmières et les secrétaires, ont pris leurs empreintes digitales et scannés pour la base de données biométrique au cours des 12 dernières années.

Les responsables américains n’ont pas confirmé combien des 7 000 scanners portatifs ont été laissés sur place ou si la base de données biométrique pourrait être supprimée à distance.