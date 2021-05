Sous l’ombre de Covid, ne gardez pas vos finances secrètes; Voici pourquoi

Donc, en plus de la nomination de votre bien-aimé, révélez tous vos détails financiers au (x) candidat (s).

La propagation rapide de l’infection par Covid-19 a rendu tout le monde vulnérable à l’infection virale. De plus, les nouvelles quotidiennes de la disparition de milliers de personnes – jeunes et moins jeunes – et les longues files d’attente dans les crématoriums et les cimetières nous rappellent que la vie est incertaine.

Ainsi, avec le taux de mortalité qui a été multiplié par plusieurs pendant la pandémie en cours, il est temps de révéler vos finances – dépôts bancaires, investissements, assurances, etc. à vos proches et chers avant que la mort ne frappe à la porte sous le déguisement de Covid- 19 ou toute autre forme.

Normalement, les gens gardent confidentielles les informations relatives aux questions financières, mais cette confidentialité peut souvent priver les personnes à charge de recevoir l’argent dont elles ont tant besoin lorsqu’elles font face à une crise financière après le décès du soutien de famille.

Selon certaines estimations, environ Rs 18000 crore d’argent non réclamé couché avec des bandes ont été transférés au Fonds d’éducation et de sensibilisation des déposants (DEAF), un fonds lancé par la Reserve Bank of India (RBI) en 2014 pour permettre aux banques de garer cet argent non réclamé.

Selon les estimations de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI), l’argent non réclamé non réclamé auprès des compagnies d’assurance est d’environ Rs 15000 crore, tandis que le chiffre de l’argent non réclamé se trouvant auprès de la poste et des entreprises est d’environ 3500 crore Rs.

Un autre élément important d’environ 26 497 crores de roupies de retraite se trouve dans des comptes inopérants du fonds de prévoyance (PF) auprès de l’EPFO, tandis que le chiffre des comptes inopérants du fonds de prévoyance publique (PPF) est estimé à plus de 20 000 crore de roupies.

Outre la mort, il peut y avoir d’autres raisons derrière les énormes sommes d’argent non réclamées auprès des institutions financières, mais il vaut mieux ne pas prendre de risque.

Donc, en plus de la nomination de votre bien-aimé, révélez tous vos détails financiers au (x) candidat (s). Comme la pandémie touche de nombreux membres d’une même famille, révélez-la également à d’autres personnes en qui vous avez confiance.

Pour faire la révélation, procédez comme suit:

Faites un journal et notez tous vos actifs et où sur leurs certificats et papiers respectifs et le nom du (des) candidat (s). Si vous le jugez nécessaire, rédigez un testament sur du papier simple. Partagez les détails du journal et du testament, le cas échéant. , avec vos proches et / ou les personnes en qui vous avez confiance en dehors de votre famille en personne ou par e-mail.

Aussi, pour maintenir les instruments financiers actifs, continuez à payer les cotisations, en particulier les primes de toutes vos polices d’assurance vie et maladie.

