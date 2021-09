“Sous Marcelo Bielsa, on verra de quoi il est vraiment capable”

Le fan de Leeds Josh Warrington a admis qu’il était ravi de voir comment Daniel James se développe sous Marcelo Bielsa à Elland Road.

Whites-mad Warrington parlait à talkSPORT avant son match revanche très attendu contre Mauricio Lara ce week-end et il a admis qu’il était satisfait de la nouvelle acquisition du club.

James est enfin un joueur de Leeds ayant failli rejoindre le club en 2019

L’international gallois a scellé un passage à Elland Road plus tôt sa semaine deux ans et demi après que la tentative de Leeds de le signer de son ancien club Swansea se soit effondrée à la 11e heure.

“Vous savez quoi, c’est excitant”, a déclaré le combattant de 30 ans.

«Je pense que cela pourrait être un bon partenariat avec lui et Raphinha.

«Je pense qu’il a cette petite étincelle dans les yeux lorsqu’il fait des interviews et ainsi de suite.

Warrington parlait à talkSPORT avant son match revanche avec Lara ce week-end

« Il voulait signer pour Leeds il y a quelques années et cela ne s’est pas produit.

«Il a eu une saison ou deux à Man United et il aura grandi et appris un peu, mais je pense qu’il est ravi d’être ici et nous verrons un autre niveau de lui.

“Sous Marcelo Bielsa, nous verrons ce qu’il est vraiment capable de faire.”

Warrington a également fait l’éloge de Patrick Bamford qui fait maintenant partie de l’équipe d’Angleterre après un bon début de saison avec Leeds.

Cela n’a pas été simple pour l’ex-star de Chelsea et Middlesbrough, mais son exploit est superbe.

“Avant mon combat pour le titre mondial en 2018, il était un peu perdu et ses jeux étaient incohérents”, a ajouté Warrington.

« Bielsa est entré et a semblé tirer le meilleur de lui. Depuis lors, eh bien, nous ne pouvons pas imaginer Leeds United sans lui là-dedans.

Bielsa va travailler sa magie avec James

«Nous savions tous ce qu’il pouvait, mais il s’agissait d’apporter cela à la configuration de l’Angleterre – et garçon l’a-t-il apporté.

“Il l’a apporté et encore plus et son jeu va exploser comme sa confiance et sa mentalité – il l’a fait au plus haut niveau maintenant.”

Sur la carte inférieure du combat de Warrington se trouve une autre boxeuse folle de Leeds, Katie Taylor.

Taylor cherchera à remporter sa 19e victoire consécutive en carrière, après avoir battu Natasha Jonas en mai pour conserver ses titres WBA, WBC, IBF, WBO et The Ring des poids légers.

