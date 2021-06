Sous-marins nucléaires britanniques exposés alors que Raab vise le feu sur le renforcement militaire de la Russie à la frontière occidentale | Royaume-Uni | Nouvelles

M. Raab aurait présenté aujourd’hui une « feuille de route » du mauvais comportement de Moscou aux alliés de l’OTAN après que les hauts responsables de la sécurité de Vladimir Poutine ont annoncé que 20 nouvelles « unités et formations » seraient déployées près de la frontière ukrainienne. La réunion est intervenue après que le secrétaire à la Défense Ben Wallace a dévoilé le document du commandement de la défense en mars pour se concentrer sur la modernisation du système nucléaire Trident – ​​une décision qui semble signaler la capacité continue du Royaume-Uni à utiliser des armes de destruction massive si nécessaire. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les changements donneraient à l’armée les bases pour les rendre “d’autant plus utiles, d’autant plus, j’en ai peur, mortelles et efficaces dans le monde entier” face aux menaces modernes alors que les analystes comparent les tensions actuelles avec le Kremlin aux années de la guerre froide.

Mais l’ancien lieutenant-commandant du HMS Repulse, Rob Forsyth, pense que c’est une perte de temps et que les menaces auxquelles sont confrontés aujourd’hui sont bien différentes de celles de l’apogée de la puissance de l’URSS.

S’exprimant lors d’une récente apparition dans Cold War Conversations, il a déclaré à l’animateur Ian Sanders: «À la fin de la guerre froide, lorsque le mur de Berlin est tombé, j’ai supposé que Trident était l’arme d’hier et que nous ne remplacerions pas les Vanguards.

« Donc, quand il y a eu des discussions sérieuses à ce sujet, je me suis demandé si nous pouvions réellement nous permettre de le faire.

« Même en 2015, lorsque j’ai commencé à y penser, nous ne semblions pas avoir assez de frégates pour escorter l’un des porte-avions prévus, sans parler de deux, et nous n’avions pas non plus assez de SSN pour en garder un en mer la plupart des jours.

«J’ai donc suivi de très près le débat au Parlement et c’était une série de députés enroulant le drapeau de l’Union autour d’eux, parlant de protéger la nation et d’appuyer sur le bouton nucléaire.

“Mais ils étaient assez bas sur les faits concrets de pourquoi, comment ou pourquoi.”

M. Forsyth, qui était souvent commandant en second du sous-marin nucléaire pendant la guerre froide avec l’Union soviétique, ne comprenait pas pourquoi les armes étaient toujours nécessaires.

Il a ajouté : « Il n’y a eu aucune discussion intelligente sur la question de savoir si un système d’armes conçu pour la destruction massive correspondait aux menaces post-soviétiques auxquelles nous sommes confrontés.

« Tout l’argument semblait reposer sur la montée d’une superpuissance hostile inconnue à l’avenir.

Mais M. Forsyth a déclaré que le déploiement continu est “très coûteux” et nécessite une “grande quantité de moyens pour protéger le sous-marin en patrouille”.

Il a ajouté en mars: «Est-ce nécessaire? Le HMS Vanguard est presque définitivement hors service avec des problèmes de ravitaillement à Plymouth et les autres bateaux effectuent maintenant des patrouilles d’une longueur ahurissante – pendant quatre, cinq ou même six mois.

« Effectivement, il y a deux sous-marins qui couvrent 365 jours par an.

« L’équipage doit également être touché par la pandémie – avons-nous vraiment besoin de le faire sans qu’aucune menace à l’horizon ne mérite d’être en état d’alerte.

« Nous pourrions les faire venir et les faire naviguer pendant une crise.

“Et il semble qu’il n’y ait absolument aucune information selon laquelle même les Soviétiques avaient l’intention de nous attaquer avec des armes nucléaires à moins que nous ne les attaquions d’abord.”