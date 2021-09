Sous-marins nucléaires et explosion diplomatique : l’affrontement américano-français, expliqué

La France a rappelé vendredi ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie pour protester contre la décision de l’Australie d’annuler un important accord de défense en faveur d’un nouveau avec les États-Unis et la Grande-Bretagne.

Cette décision dramatique couronne une semaine d’indignation pour la France, qui a qualifié jeudi le nouvel accord américano-britannique-australien de “coup de poignard dans le dos”, et représente une rupture diplomatique majeure entre des alliés de longue date.

C’est également la première fois que la France rappelle son ambassadeur aux États-Unis, selon Bloomberg News, et cela vient après que les autorités françaises ont annulé un gala à Washington, DC prévu vendredi.

Le nouvel accord américano-britannique-australien, annoncé mercredi par les dirigeants des trois pays, jette les bases de l’acquisition par l’Australie d’au moins huit sous-marins nucléaires avec le soutien des États-Unis et du Royaume-Uni. Selon le Premier ministre australien Scott Morrison, il s’agit également de la “première initiative majeure” d’un nouvel accord de sécurité tripartite entre les pays sous l’acronyme AUKUS (prononcé AWK-us, selon l’AP).

“Cette initiative vise à s’assurer que chacun de nous dispose d’une capacité moderne – les capacités les plus modernes dont nous avons besoin – pour manœuvrer et se défendre contre des menaces en évolution rapide”, a déclaré le président Joe Biden dans l’annonce conjointe de mercredi avec Morrison et le Premier ministre britannique Boris Johnson.

L’accord sur les sous-marins AUKUS remplace un précédent accord entre la France et l’Australie pour la France de livrer 12 sous-marins non nucléaires.

Dans un communiqué de vendredi annonçant la décision de la France de rappeler ses ambassadeurs, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a déclaré que cette décision “est justifiée par la gravité exceptionnelle des annonces faites le 15 septembre par l’Australie et les États-Unis”.

Je suis rappelé à Paris pour des consultations. Cela fait suite à des annonces affectant directement la vision que nous avons de nos alliances, de nos partenariats et de l’importance de l’Indo-Pacifique pour l’Europe. https://t.co/ue2V1NUTpN — Philippe Etienne (@Ph_Etienne) 17 septembre 2021

Dans des remarques publiques cette semaine, les responsables français, dont Le Drian, n’ont pas retenu leur choc face à la décision de l’Australie de se tourner vers les États-Unis et le Royaume-Uni. “Nous avions établi une relation de confiance avec l’Australie, et cette confiance a été trahie”, a déclaré Le Drian jeudi, selon Politico.

La ministre française des Armées Florence Parly a réservé un mépris particulier pour les États-Unis, affirmant que la France est « lucide sur la façon dont les États-Unis traitent leurs alliés », selon Deutsche Welle.

Malgré le rôle plus restreint du Royaume-Uni dans les négociations – actuellement, les États-Unis partagent leur technologie sous-marine avec le Royaume-Uni seul, ce qui nécessite la coopération de la Grande-Bretagne dans le pacte – Le Drian a également eu des mots durs pour le gouvernement Johnson, affirmant qu’il est “dans une logique de opportunisme.”

Concernant le Royaume-Uni, “le rappel de notre ambassadeur à Londres n’était pas nécessaire car on sait déjà que le gouvernement britannique est dans une logique d’opportunisme permanent”. — Pierre Morcos (@morcos_pierre) 18 septembre 2021

Les sous-marins nucléaires ont un sens géopolitique pour l’Australie

La décision du président français Emmanuel Macron de retirer les ambassadeurs de son pays aux États-Unis et en Australie en réponse au pacte marque une rupture surprenante dans les relations historiquement étroites de la France avec les États-Unis – mais la décision de l’Australie de se tourner vers les États-Unis pour sa flotte de sous-marins est moins surprenante.

Plus précisément, le renforcement militaire de la Chine et sa quête de domination en mer de Chine méridionale – une route commerciale majeure pour l’Australie – ont rendu les sous-marins français obsolètes avant même d’être livrés. Parce que les sous-marins fabriqués aux États-Unis dépendent de l’énergie nucléaire, ils ont une portée beaucoup plus grande que les sous-marins conventionnels, ne nécessitent pas de ravitaillement et ont de meilleures capacités de furtivité, ce qui signifie qu’ils peuvent rester sous l’eau pendant des mois sans être détectés, Australian National University le chercheur AJ Mitchell a expliqué dans la Conversation cette semaine.

Avec le pacte AUKUS, l’Australie rejoindra six autres pays – les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, l’Inde, la France et la Chine – dans le déploiement de sous-marins nucléaires, en supposant que l’accord se déroule comme prévu. Avant cette nouvelle alliance, les États-Unis n’avaient partagé leur technologie sous-marine qu’avec la Grande-Bretagne.

En plus des avantages des sous-marins nucléaires, le précédent accord de l’Australie avec la France – un contrat de sous-marins de 66 milliards de dollars, finalisé en 2016, qui aurait fourni à l’Australie 12 sous-marins Barracuda conventionnels à moteur diesel – a été semé d’embûches.

L’accord avec la France n’a été annulé que mercredi, quelques heures seulement avant que Morrison n’annonce l’accord AUKUS lors d’une téléconférence avec Biden et Johnson, mais il avait déjà commencé à se défaire – prenant du retard car les coûts ont presque doublé – lorsque l’Australie a approché les États-Unis pour acquérir son la technologie sous-marine peu de temps après l’entrée en fonction de Biden plus tôt cette année.

En juin, le ministre australien de la Défense, Scott Moriarty, a signalé lors d’une audience au Sénat que l’accord initial s’avérait intenable, rapporte Politico, et que l’Australie recherchait d’autres options si le pacte s’effondrait.

En plus des dépassements de coûts et des retards, il y avait aussi d’autres problèmes. Peu de temps après que l’Australie et la France ont conclu l’accord en 2016, le constructeur naval français, alors appelé DCNS, a révélé qu’il avait été piraté et que des documents liés à un projet de sous-marin indien distinct avaient été exposés. Et tandis que la technologie sous-marine de la France – des navires d’attaque conventionnels à moteur diesel qui pourraient être convertis à l’énergie nucléaire – pouvait avoir du sens lorsque les relations de l’Australie avec la Chine étaient moins controversées, cette relation s’est récemment détériorée en raison de la politique étrangère agressive de la Chine dans le Pacifique et ailleurs. .

AUKUS a surpris la France

Alors que les problèmes avec l’accord Australie-France sont apparents depuis longtemps, ni les États-Unis ni les Australiens n’ont discuté du changement avec leurs homologues français jusqu’à quelques heures seulement avant que Morrison, Johnson et Biden n’annoncent la nouvelle alliance, selon le New York Times.

En fait, l’Australie et les États-Unis auraient conspiré pour garder l’accord en développement de la France, alors même que les responsables des deux pays rencontraient leurs homologues français. Biden a discuté de l’avenir de leur alliance avec Macron en juin et le secrétaire d’État Antony Blinken n’a fait aucune mention du pacte lorsqu’il a rencontré Le Drian le même mois à Paris.

L’Australie a également caché ses plans à la France lorsque Morrison et Macron se sont rencontrés en juin, bien que Morrison ait déclaré avoir soulevé des inquiétudes quant à la viabilité des navires à moteur diesel, selon le Hill. Les ministres australiens de la Défense et des Affaires étrangères ont même rencontré leurs homologues français à la fin du mois dernier et ont publié une déclaration conjointe sur la poursuite de leur coopération en matière de défense, citant spécifiquement le programme sous-marin.

Mais à cette date, selon le New York Times, l’accord AUKUS était pratiquement signé. La nouvelle a pris les responsables français au dépourvu, l’ambassadeur de France en Australie Jean-Pierre Thebault aurait appris l’existence de la nouvelle alliance lorsque la nouvelle a éclaté dans la presse australienne, et tandis que Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, a discuté de la décision avec l’ambassadeur de France. Philippe Etienne juste avant l’annonce officielle, cela n’a pas empêché la France de rappeler Etienne à Paris pour des consultations.

Les racines complexes de la fureur de la France

Outre les problèmes diplomatiques, la déception de la France face à la dissolution de son accord initial sur les sous-marins a une composante financière.

En effet, l’accord sabordé de 66 milliards de dollars a été présenté comme le “contrat du siècle” en France, et Parly a noté jeudi que le gouvernement français n’exclurait pas de demander une compensation à l’Australie.

L’accord aujourd’hui disparu recoupe également les objectifs de politique étrangère à long terme de la France.

Macron a longtemps cherché à établir ce qu’il appelle “l’autonomie stratégique” de l’Union européenne, demandant aux membres du bloc d’augmenter leurs dépenses militaires et d’établir une relation politique plus forte avec l’OTAN. En février, Macron a souligné lors d’un forum du Conseil atlantique que « l’UE est un acteur crédible et à un niveau pertinent.

La dissolution de l’accord de défense franco-australien empêche Macron de faire jouer les muscles politiques et sécuritaires du pays – et du bloc – dans l’Indo-Pacifique.

Cela ne signifie pas pour autant que l’indignation de la France cette semaine augure d’un changement majeur pour le pays à l’avenir.

Comme le souligne Daniel Baer, ​​chercheur principal au Carnegie Institute for International Peace, dans Foreign Policy, « Pour les Français – ou n’importe qui d’autre – transformer une perte commerciale substantielle en une réorientation stratégique anti-paradigme est une mauvaise interprétation du sens de la pacte, dont le principal axe stratégique est, après tout, l’Indo-Pacifique.

