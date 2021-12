La question semble avoir été choisie dans un paragraphe du chapitre « Les défis de la diversité culturelle », dans le manuel de sociologie de la classe 12 du NCERT, « Indian Society ».

« L’ampleur et la propagation sans précédent de la violence antimusulmane au Gujarat en 2002 ont eu lieu sous quel gouvernement ? » C’était une question dans le document de sociologie de la classe 12 du CBSE qui s’est tenu mercredi. Les options proposées pour répondre à cette question à choix multiples étaient « Congrès », « BJP », « Démocratique » et « Républicain ».

Quelques heures plus tard, le jury s’est excusé pour la question posée dans la copie d’examen, la qualifiant d’« inappropriée » et contraire à ses directives. Il a également déclaré que des mesures strictes seraient prises contre les « personnes responsables ».

«Une question a été posée dans l’examen de sociologie de la classe 12 d’aujourd’hui, ce qui est inapproprié et en violation des directives de la CBSE pour les experts externes en matière de rédaction de questions. CBSE reconnaît l’erreur commise et prendra des mesures strictes contre les personnes responsables », a déclaré le conseil d’administration dans un communiqué officiel.

Il a déclaré que les directives de la CBSE pour les créateurs de papier stipulent clairement qu’ils doivent s’assurer que les questions doivent être uniquement à vocation académique et doivent être neutres en matière de classe, de religion et « ne doivent pas toucher à des domaines qui pourraient nuire aux sentiments des personnes basés sur des considérations sociales et politiques. les choix ».

Le paragraphe, à la page 134 sous la sous-section « L’État-nation et les questions et identités liées à la religion », se lit comme suit : « Aucune région n’a été totalement exempte de violence communautaire d’une sorte ou d’une autre. Chaque communauté religieuse a été plus ou moins confrontée à cette violence, bien que l’impact proportionné soit beaucoup plus traumatisant pour les communautés minoritaires. Dans la mesure où les gouvernements peuvent être tenus pour responsables d’émeutes communautaires, aucun gouvernement ou parti au pouvoir ne peut prétendre être irréprochable à cet égard. En fait, les deux cas contemporains les plus traumatisants de violence communautaire se sont produits sous chacun des principaux partis politiques. Les émeutes anti-sikhs de Delhi en 1984 ont eu lieu sous un régime du Congrès. L’ampleur et la propagation sans précédent de la violence anti-musulmane au Gujarat en 2002 ont eu lieu sous un gouvernement BJP.

Les émeutes ont éclaté dans l’État en 2002 après l’incendie de deux voitures du train Sabarmati Express près de la gare de Godhra, au cours desquelles 59 « karsevaks » hindous ont été tués. Les émeutes ont fait plus d’un millier de morts.

