Sous-représentation des minorités parmi les employés de la technologie: comment créer des équipes diversifiées pour la diversité de la pensée

Lorsque le même genre de personnes ayant des expériences de vie similaires développent une solution, leur vision est creusée. (Image représentative)

Par Rashim Mogha

La perturbation de l’industrie de la technologie continue d’être au centre des préoccupations étant donné l’impact qu’elle a sur la vie quotidienne. Il n’y a pas d’industrie qui ne soit touchée par la technologie – pensez Edtech, HealthTech, FinTech, etc. L’industrie de la technologie est considérée comme le lieu où l’innovation se produit, où les professionnels ont la possibilité de créer de nouveaux produits, et la croissance de carrière est garantie si vous avez raison compétences.

Mais un regard plus profond sur l’industrie de la technologie, et vous pourrez voir le côté pas si brillant. L’industrie manque encore de diversité. Il continue d’être dominé par les hommes avec une sous-représentation des minorités, notamment les femmes, les LGBTQ + et les personnes de couleur (POC). Ce manque de diversité et à son tour la diversité des pensées affectent les produits que les entreprises développent. Lorsque le même genre de personnes ayant des expériences de vie similaires développent une solution, leur vision est creusée. Ils pensent aux mêmes solutions, qui se concentrent sur un sous-ensemble de la population plutôt que sur l’ensemble de la population. Un bon exemple est le biais que nous constatons dans les algorithmes d’IA car ils sont écrits par un ensemble non diversifié de professionnels de la technologie.

Pas seulement un mot à la mode

La diversité de pensée consiste à avoir des personnes d’horizons divers, d’expériences diverses et de points de vue divers. Selon le rapport Diversity Wins publié par Mckinsey, les entreprises ayant une diversité de genre dans leurs équipes de direction étaient 25% plus susceptibles de connaître une rentabilité supérieure à la moyenne de leurs pairs que les entreprises qui n’avaient pas de diversité de genre dans leurs équipes de direction.

De même, les entreprises qui présentent une diversité de genre et ethnique sont 12% plus susceptibles de surperformer les entreprises qui n’en ont pas. Pour chaque augmentation de 10% de la diversité ethnique au sein de l’équipe senior, il y a une augmentation de 0,8% des revenus de l’entreprise. Les entreprises se rendent compte qu’elles ne réussiront pas si elles ne créent pas de produits, de solutions et de services qui résonnent avec leur public mondial, de toutes formes, tailles et couleurs. Et la seule façon pour eux de créer ces solutions concrètes est de faire en sorte que diverses équipes les créent.

Comment y arriver

Alors, comment les entreprises peuvent-elles constituer des équipes diversifiées et promouvoir la diversité de pensée? Cela nécessite une approche systémique qui se concentre non seulement sur la diversité mais aussi sur l’inclusion. Non seulement avoir le siège à table, mais aussi avoir une voix à table.

Partagez l’engagement envers les initiatives de diversité: Il est important que l’entreprise partage sa position sur les objectifs de diversité et de diversité avec l’ensemble du personnel. Il donne le ton aux salariés sur la position de l’entreprise sur la création d’un lieu de travail diversifié et inclusif qui ne tolère pas les comportements discriminatoires et les microagressions. Ce message doit venir de l’équipe de direction et l’entreprise doit partager les progrès des initiatives de diversité dans les mairies. Ce faisant, non seulement la direction doit rendre des comptes, mais envoie également un message à la main-d’œuvre que l’entreprise est sérieuse à être une organisation diversifiée.Concentrez-vous sur l’embauche de talents diversifiés: Les entreprises doivent se concentrer sur la formation des équipes de recrutement et des responsables du recrutement pour qu’ils recherchent consciemment des candidats diversifiés tout au long du processus de recrutement, de la façon dont les demandes d’emploi sont rédigées à la façon dont les entretiens sont menés et les offres sont faites. Cela peut être fait en supprimant les préjugés conscients et inconscients et en fixant des objectifs basés sur les données pour la représentation de divers talents dans le processus de recrutement.Favorisez l’inclusion en offrant une sécurité psychologique: Avoir une équipe diversifiée n’a aucune valeur si l’équipe ne peut pas apporter ses idées et ses voix à la table. Les entreprises peuvent encourager cela en offrant une sécurité psychologique où les équipes se sentent à l’aise pour partager leurs expériences et proposer des solutions sans craindre d’être réprimandées.Offrir des chances égales de croissance: Les entreprises doivent définir des critères clairs basés sur les données pour les promotions, les augmentations de salaire et les avancements afin de s’assurer qu’il n’y a pas de biais dans le processus. Les gestionnaires doivent être formés et encadrés sur la façon d’avoir des conversations d’opportunité avec les membres de l’équipe.Tenir le leadership responsable: Les entreprises doivent définir des objectifs clairement définis sur les chiffres de la diversité et tenir les dirigeants responsables non seulement de l’embauche de talents diversifiés, mais également de leur fidélisation. Ils doivent également encadrer les dirigeants pour favoriser une culture d’inclusion dans leurs équipes afin qu’ils puissent récolter les fruits de la diversité de pensée.

(L’auteur est Customer Market Leader & GM, Leadership and Business, Skillsoft. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.