Sous son nouveau nom, Block veut révolutionner la finance

Depuis le 1er décembre Bloquer (NYSE :SQ) est le nouveau nom de la société anciennement connue sous le nom de Square. Cela laisse présager sa future concentration sur la technologie blockchain, y compris Bitcoin (CCC :BTC-USD) et l’accent mis par la société sur les actifs et les solutions de paiement numérique. Je m’attendrais à ce que, tout comme Méta-plateformes (NASDAQ :FB) (parent de Facebook) a changé de nom pour se concentrer sur les actifs numériques, le stock de SQ reflétera également ce changement.

Par exemple, je ne serais pas surpris de voir Block émettre sa propre crypto-monnaie à un moment donné. De plus, ne soyez pas non plus déconcerté s’il commence à exiger que des transactions soient effectuées dans sa crypto.

Ou l’entreprise pourrait facturer des frais pour toutes les transactions effectuées en devise « fiat » (lire dollars, euros, etc.). Il pourrait également n’avoir aucun frais pour les transactions effectuées dans sa nouvelle crypto ou d’autres blockchains.

Maintenant, juste pour être très clair, ce n’est que ma conjecture. Block n’a pas du tout déclaré qu’il le ferait. Mais n’oubliez pas que cela semble être la progression naturelle d’une entreprise comme celle-ci.

Par exemple, récemment Divertissement AMC (NYSE :AMC) a commencé à émettre des NFT (tokens non fongibles). Il accepte déjà les paiements en ligne pour les billets effectués dans plusieurs crypto-monnaies, dont Bitcoin, Bitcoin Cash (CCC :BCH-USD) et Litecoin (CCC :LTC-USD). L’entreprise a même évoqué l’intérêt de sa clientèle pour Dogecoin (CCC :DOGE-USD).

Où en sont les choses avec Block

L’objectif principal de Block est clairement désormais les services financiers. C’est loin de son objectif initial en tant qu’entreprise basée sur des vendeurs ciblant les restaurants et les détaillants. Maintenant, la société a son Cash App et offre aux gens la possibilité d’acheter des actions et des cryptos sur l’application.

Le 4 novembre, la société a annoncé des résultats trimestriels mitigés pour le trimestre clos le 30 septembre. Par exemple, le chiffre d’affaires a augmenté de 43 % en glissement annuel pour atteindre 1,13 milliard de dollars. C’est génial, mais comparé à son trimestre précédent, ce n’est pas si impressionnant. Sur une base Q0Q, les revenus étaient stables puisque les ventes Q2 étaient de 1,14 milliard de dollars.

De plus, l’EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) était inférieur au T3 par rapport au T2. Il n’a fait que 233 millions de dollars au troisième trimestre, contre 360 ​​millions de dollars au deuxième trimestre. La société n’a pas expliqué pourquoi cela s’est produit.

Je soupçonne des dépenses liées à l’acquisition de Après-paiement en Australie a annoncé en août a abaissé l’EBITDA ajusté. au T3. Cet accord sera conclu au premier trimestre 2022. Donc, si tel est le cas, on pourrait supposer qu’il s’agissait d’une baisse ponctuelle de l’EBITDA ajusté et qu’il ne devrait pas être trop préoccupant.

Cependant, cela dit, la société s’est clairement orientée vers des dépenses plus élevées au quatrième trimestre. La direction a écrit à la page 15 de la lettre aux actionnaires qu’elle s’attend à ce qu’elle s’attend à des dépenses supplémentaires de 115 millions de dollars au quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre. Cela est dû au développement de produits non conformes aux PCGR, aux ventes et au marketing ainsi qu’aux frais généraux et administratifs.

Où cela laisse les investisseurs en actions SQ

Les dépenses plus élevées du quatrième trimestre semblent impliquer que ses dépenses régulières non liées à l’acquisition d’Afterpay augmentent. Cela signifie que la croissance des ventes devra être encore plus élevée pour couvrir ces dépenses courantes plus élevées. Par conséquent, je m’attends à ce que les investisseurs ne soient pas très satisfaits des résultats du quatrième trimestre.

Alors ne soyez pas trop surpris par un stock SQ chancelant de la mi-janvier à février. Néanmoins, le chiffre d’affaires moyen prévu par 34 analystes interrogés par Seeking Alpha est de 7,3% de ventes en plus à 19,01 milliards de dollars d’ici la fin de 2022.

Cela place l’action de SQ sur un multiple du prix de vente à terme (P/S) de seulement 4,6 fois, car la société avait une capitalisation boursière de 87,42 milliards de dollars à la clôture le 9 décembre. En revanche, Pay Pal (NASDAQ :PYPL) se négocie pour un multiple P/S à terme de 7,46 fois. Cependant, 46 analystes s’attendent à ce que leurs ventes soient 19,1% plus élevées en 2022. C’est plus du double du taux de croissance de Block.

Cela implique que le stock de SQ est probablement valorisé à sa juste valeur. Une croissance plus faible conduit généralement à une mesure de valorisation inférieure. Ainsi, pour le moment, les investisseurs les plus prudents attendront une meilleure opportunité de négocier pour acheter des actions de la SQ.

