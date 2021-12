sous-titres automatiques sur les vidéos

15/12/2021 à 16h30 CET

Twitter a annoncé mardi l’arrivée de la fonction de sous-titres automatiques aux vidéos de la plateforme, auxquelles vous pouvez ajouter les transcriptions de texte traduites en 30 langues différentes, y compris l’espagnol et le catalan.

La fonction de sous-titrage automatique de Twitter est disponible dans le monde entier pour les utilisateurs du réseau social sur le Web et sur leur application mobile avec les systèmes d’exploitation iOS et Android, comme l’a confirmé Twitter dans un communiqué envoyé à Europa Press.

Avec cette nouvelle mise à jour, les nouvelles vidéos mises en ligne sur la plateforme sera automatiquement transcrit. Cela rendra les tweets vidéo plus accessibles et offrira « plus de confort aux utilisateurs lorsqu’il s’agit de lire les vidéos sur la plate-forme, peu importe où ils se trouvent. «

Cette fonctionnalité est disponible à partir de ce mardi dans plus de 30 langues différentes, dont castillan et catalan.

La société explique que dans la version Web, les utilisateurs ont la possibilité de désactiver ou d’activer l’affichage des sous-titres automatiques dans les vidéos avec le bouton ‘CC‘, tandis que dans la version mobile, les vidéos en sourdine afficheront automatiquement les sous-titres, et afin de les maintenir activés, les paramètres d’accessibilité de l’appareil devront être modifiés.

La fonctionnalité s’ajoute aux autres efforts de Twitter pour rendre la plate-forme plus accessible, tels que la création deux équipes internes axées sur l’expansion et le renforcement de l’accessibilité sur Twitter, l’introduction de sous-titres pour les tweets vocaux et pour l’audio dans Les espaces, ainsi que des étiquettes d’accessibilité.