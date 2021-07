Sous tous les angles !, Daniella Chávez oublie son chemisier et plus que ça | Instagram

La beauté qui déborde ! Le beau modèle et chanteuse chilienne Daniella Chávez a grandement surpris ses followers en laissant de côté un chemisier, un pantalon, une robe, n’importe quelle tenue et en ne prenant qu’un fil pour modéliser dans sa dernière vidéo.

Daniella Chávez a partagé sur son compte Instagram secondaire un court enregistrement qui a laissé des milliers de personnes sans voix, alors que la présentatrice sportive décidait de modéliser ses charmes et de les enregistrer elle-même avec son téléphone portable.

La mariée de l’America’s Cup N’ayant rien sur le haut de son corps, elle se pencha un peu en arrière pour s’enregistrer de face, considérant que derrière elle il y avait un immense miroir qui capturerait beaucoup plus son anatomie.

Le beau Daniella Chavez Il a utilisé un énorme chapeau et seulement un fil pour modeler et avec un look plus que coquette, il s’est capturé de face et de dos, laissant très peu à l’imagination de ceux qui regardent sa vidéo.

La mignonne Dany en a profité pour partager avec ses followers les plans qu’elle avait, elle était prête à aller à la plage, pouvait-elle le faire sans porter d’autre vêtement ? Après un moment de détente dans ce bel endroit, cette belle femme consacrerait son temps à ceux qui ont fait d’elle un véritable succès : ses followers.

Daniella Chávez a déclaré qu’elle passerait un certain temps sur sa page de contenu exclusif, répondant aux messages de ceux qui la suivent à cet endroit et les remerciant pour leur soutien à tout moment. Chavez s’est avérée être une femme reconnaissante et simple.

L’ex de Cristiano Ronaldo ne manque pas l’occasion de la remercier de la manière que les internautes aiment le plus : avec plus d’images et de contenu sur elle et son quotidien, où elle a toujours l’air plus que coquette et belle.