Sous un mauvais signe : la crème commence son long au revoir

Le 10 juillet 1968, Crème a annoncé que dans quelques mois, ils allaient se séparer. Juste au moment où leur troisième album Wheels Of Fire sortait, et après avoir considéré l’annonce pour l’ensemble de cette année et même avant, Eric Clapton a déclaré que le groupe se séparait, citant une “perte de direction”.

Au moins, leurs fans ont eu le temps de s’habituer aux mauvaises nouvelles. Clapton, Jack Bruce, et Boulangerie au gingembre a continué à jouer une tournée d’adieu à partir d’octobre, culminant avec leur célèbre concert final au Royal Albert Hall de Londres le 26 novembre de la même année. Juste avant le début de la tournée, ils sont allés aux IBC Studios à Londres pour enregistrer trois chansons, “Badge,” “Doing That Scrapyard Thing” et “What A Bringdown”, à ajouter à ce qui est devenu leur dernier album, Goodbye.

Ce LP est sorti au début de 1969 et, avec une durée de seulement 30 minutes, présentait les trois nouvelles chansons après trois coupes en direct enregistrées au Forum de Los Angeles lors de la tournée d’adieu. « Insigne » pour de nombreuses crèmes dernier grand moment enregistré, a été co-écrit par Clapton avec son ami George Harrison, qui jouait également de la guitare rythmique dessus et figurait sur le disque sous le nom de “L’Angelo Mysterioso”.

“J’étais en mauvaise posture”

“La charge de travail était assez sévère”, a expliqué Clapton au magazine Uncut en 2012 à propos de la scission. «Nous jouions six soirs par semaine et j’ai perdu du poids jusqu’à ce que j’aie environ neuf pierres et j’ai ressemblé à la mort. J’étais en mauvaise posture. Ce n’était pas tant de l’auto-abus que de l’auto-négligence.

«Je pense que tout a ajouté à la psychologie de la situation, qui était assez délicate dans le meilleur des cas. Ginger et Jack étaient des personnages dynamiques et assez écrasants. J’avais l’impression d’être dans une situation conflictuelle 24 heures sur 24. La moitié de mon temps a été consacrée à essayer de maintenir la paix. Et en plus de cela, vous essayez d’être créatif et de faire de la musique.

« J’appelais chez moi Robert Stigwood, notre manager, et je lui disais : « Sortez-moi d’ici – ces gars sont fous. Je ne sais pas ce qui se passe et j’en ai assez. Il disait toujours de lui donner une semaine de plus. C’était supportable tant qu’il n’y avait pas d’alternative visible. Mais quand quelque chose est arrivé qui montrait une autre voie, c’était tout pour moi.

Achetez ou diffusez Cream’s Goodbye.

Écoutez le meilleur de Cream sur Apple Music et Spotify.