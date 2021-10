Souscripteur de l’assurance-vie postale? Obtenez maintenant une police d’assurance sur digilocker, utilisez-la pour régler le montant de l’échéance

L’assurance-vie est un contrat dont les termes et conditions restent fixes, y compris la date d’échéance de la prime et les dates de renouvellement de la police.

Dans un premier temps, la Direction des Postes a lancé la version numérique des cautions de la police Postal Life Insurance, également appelée « caution ePLI ». Lancé en collaboration avec Digilocker, le lien ePLI devrait faciliter les citoyens de manière significative en offrant une facilité d’accès et un règlement rapide des réclamations. Désormais, tous les anciens et nouveaux abonnés à l’assurance-vie postale pourraient télécharger la copie numérique de leur police d’assurance à partir de digilocker.

« En se connectant en toute sécurité au Digilocker, l’utilisateur peut télécharger la copie numérique de la police d’assurance sur son téléphone mobile. Les polices d’assurance-vie postale (PLI) et d’assurance-vie postale rurale (RPLI) sont toutes deux disponibles sous la «forme électronique» », a déclaré le ministère des Postes dans un communiqué.

« Les obligations de police ePLI portant une signature numérique constituent une preuve valide conformément à la règle 9A des règles sur les technologies de l’information (préservation et conservation des informations par les intermédiaires fournissant des installations de casiers numériques), 2016 notifiées le 8 février 2017, voir GSR 711 (E). Il sera traité au même titre que le cautionnement initial émis par le ministère des Postes pour le traitement de tous les types de demandes financières et non financières liées au PLI/RPLI », ajoute le communiqué.

Vous avez plusieurs politiques ?

Le Département des postes a déclaré que si l’utilisateur détient plusieurs polices d’assurance-vie postale et rurale telles que l’assurance de dotation, l’assurance de dotation anticipée, l’assurance vie entière, l’assurance vie entière convertible, la police pour enfants, Yugal Suraksha (en PLI) et Gram Priya (en RPLI), l’ensemble des polices peut être téléchargé immédiatement après l’émission du cautionnement par la Direction des Postes.

Le preneur d’assurance de PLI n’a pas besoin d’attendre la livraison de la copie physique du cautionnement de la police PLI. Cette facilité est disponible pour tous les nouveaux et anciens assurés.

Règlement à l’échéance

Le Département des postes a déclaré que le preneur d’assurance bénéficiera de la présentation de la copie numérique lors du règlement à l’échéance au bureau de poste à partir de la section émise de l’application mobile digilocker. La copie numérique sera traitée comme un document de politique valide par le service postal.

De même, le preneur d’assurance peut utiliser l’obligation ePLI comme preuve, pour effectuer toutes les modifications requises dans le document de police, comme un changement d’adresse, une nomination, etc. sans avoir à transporter la copie physique.

« L’authentification du serveur sécurisé, la signature numérique intégrée et le code QR crypté sont quelques-uns des mécanismes uniques développés par le Département des postes pour apporter la transformation numérique indispensable dans le secteur des assurances de la poste indienne. Cela réduira non seulement les frais administratifs, mais fournira également une vérification sécurisée en temps réel des documents », indique le communiqué.

