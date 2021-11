Souscrire une assurance maladie pour les enfants : voici les éléments clés que les parents doivent garder à l’esprit

Image représentative

Les parents sont toujours soucieux du bien-être et de la sécurité de leurs enfants jusqu’à ce qu’ils soient capables de prendre des décisions indépendantes. L’achat d’une couverture santé adéquate pour les enfants peut aider à garder les enfants en bonne santé. Il peut également être un élément important de la planification financière des enfants. Cependant, l’achat d’un bon régime d’assurance-maladie peut être délicat.

Il y a tellement de plans disponibles. Mais décider quel plan répondra le mieux à vos besoins n’est pas facile. Plus encore, tout en prévoyant d’acheter un régime d’assurance maladie pour les enfants. Par conséquent, nous examinons ici les éléments clés que vous devez prendre en compte lors de l’achat de plans de santé pour enfants :

Vérifiez d’abord les bases

Comme première étape avant d’acheter un plan de santé, les experts disent que les parents devraient vérifier les bases de l’assurance maladie. Par exemple, selon Naval Goel, fondateur et PDG de PolicyX.com, vous devez vérifier les éléments suivants :

Réseau d’hôpitaux disponibles à proximité pour tout type d’urgence. Les enfants étant sujets aux accidents à l’école ou pendant les récréations, le traitement sans numéraire de la compagnie d’assurance maladie fourni dans les hôpitaux de son réseau doit être facilement accessible. La somme assurée doit être suffisante pour couvrir les dépenses médicales régulières d’un enfant et de ses parents. Il est important d’avoir une police avec un montant de couverture suffisant qui couvrira tous les frais d’hospitalisation résultant d’accidents ou d’infections afin que vous n’ayez pas à vous soucier de payer de votre poche et ainsi de réduire votre épargne pour leurs besoins futurs. .

Vérifier les OPD, les installations de vaccination

Le plan de soins de santé devrait également venir avec une installation OPD. « Un plan de soins de santé devrait être accompagné d’un établissement OPD, car les enfants plus jeunes sont sensibles aux changements climatiques et aux grippes saisonnières en raison desquelles ils peuvent nécessiter de fréquentes visites chez le médecin », a déclaré Goel à FE Online.

Selon Nayan Goswami, responsable de l’assurance générale chez Sana Insurance Brokers, les parents qui recherchent une couverture pour les enfants âgés de 1 à 12 ans devraient rechercher un régime d’assurance maladie qui prend en charge les vaccinations nécessaires pour renforcer leur immunité.

Vérifier l’âge admissible des enfants dans les régimes familiaux flottants

Il est entendu que les enfants sont inclus dans un plan flottant familial ou adulte. Cependant, il est important de vérifier l’âge admissible de l’enfant dans le plan de soins de santé. « Le régime de soins de santé devrait offrir une couverture au nouveau-né à partir du 91e jour et le renouvellement devrait être autorisé jusqu’à l’âge maximum. De nos jours, les enfants peuvent faire partie de leurs parents ou de leur plan flottant familial jusqu’à l’âge de 30 ans, mais cela varie d’un plan à l’autre », a déclaré Goel.

Si vous souhaitez ajouter l’enfant à votre régime familial flottant, un âge d’entrée inférieur pour les personnes à charge serait préférable car cela vous permettrait d’inclure l’enfant très tôt. Au lieu de cela, si vous préférez opter pour une police d’assurance maladie individuelle, un âge d’entrée bas serait également une bonne chose.

Vérifier l’étendue de la couverture des maladies

Si un bébé est détecté avec une maladie quelconque depuis la naissance, le régime d’assurance maladie devrait couvrir cette maladie en particulier et cela aussi avec la durée de la période d’attente la plus courte. Parallèlement, le plan devrait avoir une plus large gamme de couverture des maladies.

Ce que les jeunes mariés doivent vérifier

Goswami a déclaré que les jeunes mariés qui souhaitent avoir un enfant devraient envisager de choisir une police d’assurance maladie qui offre une couverture de maternité suffisante et des prestations qui prennent soin de la mère et du bébé qui vient de naître.

« Un plan optimal devrait idéalement couvrir les dépenses pré- et post-hospitalisation ainsi que les frais liés à l’accouchement (que ce soit pour une procédure normale ou césarienne). Les dépenses de vaccination des nouveau-nés devraient également être couvertes, de même que toute complication survenant pendant l’accouchement », a déclaré Goswami à FE Online.

« En règle générale, les maladies congénitales externes peuvent être exclues de la couverture, mais les maladies congénitales internes et les troubles génétiques sont désormais pris en charge par les régimes d’assurance maladie du nouvel âge », a-t-il ajouté.

Il est également important de se rappeler que la couverture pour le nouveau-né (c’est-à-dire après 60 à 90 jours à compter de la naissance) peut ne pas être efficace par défaut. Les parents pourraient être tenus d’informer la compagnie d’assurance après la naissance et de payer une prime supplémentaire pour la couverture du bébé, sauf indication contraire.

Que vérifier pour un enfant ayant des besoins spéciaux

Goswami a déclaré que pour un enfant ayant des besoins spéciaux, il est impératif d’avoir une police d’assurance maladie complète, car la possibilité de rechercher des soins médicaux d’urgence serait plus élevée dans de tels cas.

Comme c’est le cas pour toutes les décisions financières majeures, ceux qui cherchent à souscrire une assurance maladie doivent examiner attentivement et comprendre toutes les conditions générales attachées au plan avant de se concentrer sur une option particulière. Il est préférable de comparer plusieurs plans entre les caractéristiques et les avantages de la police pour sélectionner celui qui convient le mieux aux besoins médicaux dynamiques et à long terme de votre famille.

