Souscrire une assurance santé pour les seniors ? Considérez d’abord ces facteurs importants

in

À mesure que les parents vieillissent, les visites à l’hôpital et les maladies augmentent. Dans un tel paysage, la meilleure décision que vous puissiez prendre pour vos parents et grands-parents âgés est de souscrire une police d’assurance maladie pour eux.

L’assurance-maladie est désormais nécessaire – non seulement pour soi-même mais pour toute la famille, en particulier pour les parents âgés et les grands-parents. Il y a eu une augmentation constante des coûts médicaux, et avec la pandémie mondiale en cours, il est évident que vos économies pourraient ne pas toujours être suffisantes pour couvrir vos dépenses médicales de manière adéquate.

Shreeraj Deshpande, directeur de l’exploitation, Future Generali India Insurance, déclare : « À mesure que les parents vieillissent, les visites à l’hôpital et les maladies augmentent. Dans un tel paysage, la meilleure décision que vous puissiez prendre pour vos parents et grands-parents âgés est de souscrire une police d’assurance maladie pour eux.

Il ajoute en outre: “Cela garantira que leurs frais médicaux sont correctement couverts et qu’ils peuvent vivre une vie sans stress financier.”

Dans le même temps, vous devez tenir compte de certaines choses avant de souscrire une police d’assurance maladie pour les personnes âgées de votre famille.

Vérifiez la période d’attente – Il est essentiel de vérifier le délai d’attente de la police choisie. Les besoins d’hospitalisation des seniors étant généralement plus imminents, il est conseillé d’opter pour une assurance maladie avec un délai d’attente minimum.

Examinez les exclusions et les sous-limites – Optez toujours pour une police qui n’a aucune exclusion ou une exclusion minimale.

Deshpande déclare : « Lisez attentivement les documents de la police pour comprendre les exclusions de la police, car de nombreuses polices de santé pour personnes âgées sont assorties de sous-limites et d’un ticket modérateur. » De plus, comprenez les procédures et les traitements qui comportent des clauses de sous-limite ou de co-paiement.

Termes et conditions concernant les maladies préexistantes – Choisir la bonne police d’assurance maladie pour les seniors peut être délicat ; vérifier les termes et conditions concernant les maladies préexistantes – Par exemple, si certaines maladies ou traitements préexistants sont couverts ou non par la police, le délai d’attente de chaque clause de participation aux frais, etc.

Recherchez une somme assurée élevée – Le coût médical de la chirurgie/des traitements des personnes âgées est généralement élevé. Par conséquent, pour combler cette disparité de coûts, recherchez une valeur d’assurance élevée.

Deshpande ajoute : « Il faut comparer les différents plans et primes de plusieurs assureurs et opter pour un plan idéal pour leurs parents et grands-parents. »

Profiter des avantages fiscaux – Vous pouvez également obtenir une exonération pouvant aller jusqu’à Rs 50 000 pour la prime payée pour les polices d’assurance pour personnes âgées en vertu de l’article 80D de la loi de 1961 sur l’impôt sur le revenu.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.