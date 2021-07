Soutenant les personnes aux prises avec la crise du COVID-19, la plateforme de collecte de fonds étend son aide

La plate-forme de collecte de fonds a été initialement lancée à Ranchi et dans les régions voisines. Jusqu’à présent, la société a collecté des fonds pour différentes causes telles que l’éducation des enfants, les victimes d’attaques à l’acide, le travail des enfants et les survivants du cancer.

Le concept de collecte de fonds n’est pas nouveau en Inde. Au cours des dernières années, de nombreuses plateformes de collecte de fonds ont aidé des particuliers, des fiducies caritatives et des organisations à collecter des fonds. Que ce soit pour un usage personnel, une cause ou pour établir une entreprise. La plateforme de collecte de fonds First HelpCare a pris l’initiative d’aider les personnes et les organisations qui ont un besoin urgent d’argent. Parfois, organiser une grosse somme d’argent peut être une tâche difficile, mais si les gens organisent collectivement de l’argent en petit nombre, cela peut avoir un grand impact. À l’heure actuelle, la collecte de fonds a progressé avec la demande en constante évolution de la numérisation.

La plateforme a étendu son soutien en organisant des fonds pour des organisations et d’autres causes sociales. Aider les individus et les groupes à grande échelle, la société de collecte de fonds a travaillé avec rigueur pour l’amélioration de la société. Il collecte des fonds cumulatifs et s’adresse aux familles qui luttent pour avoir les nécessités humaines de base dans la vie.

La plateforme a été fondée par Afzal Anis pour apporter une aide aux personnes dans le besoin. Parlant de la même chose, le fondateur a déclaré: «Nous veillons à ce qu’une attention immédiate soit accordée aux personnes et aux groupes. L’entreprise offre de l’aide aux personnes dans toutes les circonstances et c’est ce que nous faisons depuis des années. »

La plate-forme de collecte de fonds a été initialement lancée à Ranchi et dans les régions voisines. Jusqu’à présent, la société a collecté des fonds pour différentes causes telles que l’éducation des enfants, les victimes d’attaques à l’acide, le travail des enfants et les survivants du cancer. Avec ces nobles causes, la plateforme de collecte de fonds incite à juste titre les gens à apporter des contributions actives.

Même à l’époque de la pandémie de coronavirus, il a aidé les gens en collectant des fonds. Les salariés journaliers qui sont passés inaperçus en ont bénéficié pendant la pandémie. De nos jours également, la plate-forme de collecte de fonds aide les personnes souffrant de coronavirus ou d’autres maladies mortelles.

« Nous ne voulons aucune reconnaissance ou célébrité d’aucune sorte. Notre objectif est d’atteindre les gens et de les aider à quelque titre que ce soit. Les gens peuvent visiter notre site officiel firsthelpcare.com où aucun frais d’inscription n’est requis pour s’inscrire », a révélé Afzal Anis.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.