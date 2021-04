Soutenez Novavax alors que les essais pivots repoussent les limites de la science des vaccins

Depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus l’année dernière, les commerçants ont accordé une attention particulière aux fabricants de vaccins comme Novavax (NASDAQ:NVAX). Et les gens qui ont acheté des actions NVAX tôt et ont conservé leurs actions ont obtenu des rendements substantiels.

Comme nous le verrons cependant, le cours de l’action a chuté de son sommet. Il est possible qu’au fur et à mesure que d’autres fabricants de vaccins obtiennent une plus grande couverture médiatique, Novavax soit rejeté par certains.

Mais ce serait une erreur d’ignorer le stock de NVAX maintenant, car il existe des données montrant des progrès dans le développement de vaccins potentiellement vitaux.

Si vous attendez que le cours de l’action continue de baisser, vous risquez de rater une opportunité. Aujourd’hui, je vous invite à vous concentrer sur les progrès réalisés par Novavax et à considérer le potentiel de hausse du titre.

NVAX Stock en un coup d’œil

Il est étonnant de considérer qu’en mai 2020, vous auriez pu acheter des actions NVAX pour moins de 20 $.

De nos jours, il y a peu de chances d’obtenir les actions à un prix aussi bas. À la mi-mars, le cours de l’action se maintenait autour de 200 $. Cela représente des gains énormes au cours de la dernière année, mais le stock a en fait été 50% plus élevé que cela.

Le 8 février 2021, l’action NVAX a atteint un sommet de 52 semaines à 331,68 $. Le cours de l’action a retrouvé après avoir atteint ce sommet, mais je ne considère pas cela comme une mauvaise chose.

Si quoi que ce soit, c’est juste la preuve que le stock est capable d’aller beaucoup plus haut. Tant que vous trouvez de la valeur dans l’entreprise, il n’y a aucune raison de vendre vos actions si vous en avez – et vous pourriez même envisager de prendre une nouvelle position ou de compléter une existante.

Suivre les progrès mondiaux

Le produit le plus connu de Novavax dans le pipeline est le candidat vaccin Covid-19, NVX-CoV2373.

Je vais maintenant fournir un aperçu de la progression de NVX-CoV2373 dans différentes régions géographiques:

États-Unis et Australie: Inscription à l’essai clinique de phase 1 terminée et données publiées; Inscription de phase 2 terminée et étude de rappel en cours;

Royaume-Uni: Inscription à la phase 3 terminée et données finales annoncées;

Afrique du Sud: Inscription à la phase 2b terminée et données finales annoncées;

États-Unis et Mexique (cet essai clinique est appelé «Prevent-19»): Inscription de phase 3 terminée et données intermédiaires attendues au cours du deuxième trimestre de 2021

Comme vous pouvez le voir, Novavax a fait de bons progrès dans la progression de NVX-CoV2373 non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.

De plus, il n’y a pas longtemps, Novavax a dévoilé d’excellents résultats dans deux régions distinctes.

Premièrement, pour l’essai de phase 3 au Royaume-Uni, Novavax a annoncé «une efficacité finale de 96,4% contre les maladies légères, modérées et sévères causées par la souche COVID-19 originale».

Démontrer une protection solide

De plus, pour l’essai de phase 2b qui se déroule en Afrique du Sud, la société a observé «une efficacité de 55,4% parmi les participants à l’essai séronégatif dans une région où la grande majorité des souches sont des variantes d’échappement B1.351».

Naturellement, les parties prenantes souhaiteraient une efficacité supérieure à 55,4%. Pourtant, c’est un progrès car la communauté scientifique est toujours aux prises avec les défis posés par les variétés variantes.

En outre, le taux d’efficacité noté ci-dessus pour l’essai clinique de phase 3 au Royaume-Uni devrait prouver aux sceptiques que Novavax est toujours à la pointe de la science des vaccins.

Et c’est là que ça va encore mieux. Dans les essais cliniques au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, NVX-CoV2373 «a démontré une protection à 100% contre les maladies graves, y compris toutes les hospitalisations et les décès.»

Pensez-y: dans l’essai britannique, NVX-CoV2373 a démontré une efficacité de 96,4% contre les maladies légères, modérées et sévères et une protection à 100% contre les maladies graves liées à Covid-19.

Ce résultat devrait être considéré comme un véritable changeur de jeu dans l’avancement des vaccins Covid-19 dans le monde.

Les plats à emporter

Il est tentant de se concentrer uniquement sur les fabricants de vaccins qui reçoivent plus de couverture médiatique que Novavax. Cependant, les investisseurs ne devraient pas rejeter cette entreprise innovante maintenant.

Novavax a fourni des données pour démontrer le taux d’efficacité impressionnant de son candidat vaccin Covid-19. Le stock NVAX a la possibilité de revenir à son prix de pointe précédent.

