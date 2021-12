Soutenez pleinement l’idée de déployer des « petites cellules » 5G sur des poteaux électriques, selon un organisme de l’industrie des télécommunications

L’association a noté qu’un facteur clé de la mise en œuvre efficace de la 5G est le déploiement de petites cellules, qui est un élément essentiel de la mise à niveau et de l’expansion des réseaux 4G.

L’organisme industriel COAI a déclaré jeudi qu’il soutenait pleinement l’idée de déployer des « petites cellules » 5G sur des poteaux électriques.

«Dans cette optique, le comité dirigé par le DDG principal, Kerala LSA, et des membres du Département de l’électricité de l’État et du COAI, des fournisseurs de services de télécommunications et des fabricants d’équipement d’origine (OEM) a fourni une proposition concrète pour l’utilisation de poteaux électriques pour le déploiement de petites cellules 5G. « , a déclaré SP Kochhar, directeur général du COAI, dans un communiqué.

COAI a souligné que pour lutter contre les défis de la pose aérienne d’OFC (câble à fibre optique), qui sert de colonne vertébrale aux « petites tours de téléphonie cellulaire », il est important de permettre des initiatives de partage des infrastructures existantes.

« … nous soutenons totalement l’idée de déployer de petites cellules 5G sur des poteaux électriques et avons fourni les meilleures pratiques internationales au comité », a déclaré l’Association des opérateurs de téléphonie cellulaire de l’Inde (COAI).

« En ce qui concerne le déploiement de petites cellules sur des poteaux, nous sommes en contact étroit avec le Département des télécommunications et nous nous coordonnons avec les équipementiers pour fournir des informations sur les spécifications techniques, l’esthétique, les besoins en énergie et les exigences de liaison », a-t-il ajouté.

