Soutenir l’agriculture de manière intelligente

Par Ashok Gulati & Shweta Saini

Plusieurs pays, notamment le G-20, soutiennent leur agriculture. Les données de la recherche nous indiquent que le meilleur moyen de soutenir l’agriculture de manière durable et compétitive est d’investir dans la R&D agricole, les systèmes de vulgarisation agricole et de connecter les agriculteurs aux marchés lucratifs, nationaux et externes, en créant des chaînes de valeur efficaces. Donner aux agriculteurs le droit de choisir les meilleures technologies et les meilleurs marchés est fondamental pour le bon fonctionnement des systèmes agricoles et l’augmentation des revenus des agriculteurs.

Mais dans un système démocratique, les politiques ne sont pas toujours élaborées sur des bases scientifiques. Ils sont souvent influencés par divers lobbies, y compris des politiciens qui, en période électorale, offrent des cadeaux comme de l’électricité gratuite, des dispenses de prêts agricoles en guise de « bons pour les votes ». Cette myopie se traduit par des choix politiques sous-optimaux, voire irrationnels, qui, à terme, nuisent à l’économie, à l’environnement et même aux agriculteurs.

Évoquons ici le cas des prix minimaux de soutien (MSP), que de nombreux partis politiques réclament pour en faire un instrument juridique. La légalité du MSP signifie que personne n’est autorisé à acheter une culture MSP inférieure au MSP. Si cette demande est acceptée, cela va non seulement gâcher l’économie, mais aussi finir par s’avérer anti-agriculteur. La raison est simple : cela ignore la logique de base selon laquelle les prix sont largement déterminés par la demande et l’offre globales.

En cas de surplus, ce qui se produit généralement au moment de la récolte, les prix baissent pour dégager le marché. Si le MSP est supérieur à ce prix d’équilibre du marché, personne du secteur privé ne sera disposé à acheter. Dans ce cas, le gouvernement devra devenir l’acheteur de dernier recours. Sinon, les agriculteurs seront laissés au sec sans acheteurs pour leurs produits, ce qui aggravera la situation des agriculteurs.

La question est de savoir combien le gouvernement peut acheter de combien de produits, et quel sera le coût pour le gouvernement.

À ce jour, le Centre déclare MSP pour 23 cultures—sept céréales (riz, blé, maïs, bajra, sorgho, ragi et orge), cinq légumineuses (tur, moong, chana, urad et masur), sept oléagineux (soja, arachide , colza-moutarde, sésame, carthame, tournesol et niger) et quatre cultures commerciales (canne à sucre, coton, jute et coprah).

Cependant, l’approvisionnement principal concerne principalement le riz et le blé destinés à alimenter le système public de distribution (PDS). Les prix d’émission PD du riz et du blé sont subventionnés à plus de 90 % de leur coût économique pour le gouvernement. En 2020-2021, la facture des subventions alimentaires représentait près de 30% des recettes fiscales nettes du gouvernement central, reflétant clairement un énorme biais de consommation dans le système.

À moins que ce PDS ne soit réformé, soit en le restreignant, disons, aux 30 % les plus pauvres de la population, soit en augmentant les prix d’émission à, disons, la moitié du coût économique du riz et du blé, offrir une meilleure offre aux agriculteurs risque d’exploser la fiscalité du gouvernement central.

On peut également se rappeler que le régime MSP a vu le jour en 1965, lorsque l’Inde manquait énormément de produits de base et vivait dans une situation de « livre à bouche ». Il s’agissait d’un prix indicatif (pas de prix légal), et les achats de riz et de blé étaient effectués pour soutenir les agriculteurs lorsqu’ils adoptaient de nouvelles semences (technologie HYV) et les achats nationaux devaient alimenter le PDS. Mais maintenant, avec des greniers débordant de riz et de blé, il est nécessaire de repenser et de repenser la politique d’approvisionnement. Au cours de la campagne agricole 2020-21, environ 60 millions de tonnes métriques (MMT) de riz et 43 MMT de blé ont été achetées par Food Corporation of India (FCI). Nafed s’est procuré environ 0,66 MMT de légumineuses.

Même après avoir acheté plus de 50 % de l’excédent commercialisé de riz et de blé, les prix du marché du riz et du blé sont restés inférieurs au MSP dans plusieurs États. Par exemple, en novembre 2020, les prix du marché du paddy à Chhattisgarh étaient inférieurs au MSP de plus de 300 Rs/quintal ; en UP, l’écart était d’environ Rs 102/quintal. Cette situation prévalait largement dans le Bihar, le Jharkhand, l’Assam et de nombreux États de l’Est. De même, dans le blé, où la récolte s’est vendue en dessous du MSP dans les deux plus grands États producteurs de blé (UP et MP). L’une des raisons pour lesquelles les prix du marché oscillent en dessous du MSP est peut-être les importantes fuites du PDS qui suppriment les prix du marché.

Si tel est le cas du riz et du blé, où même après avoir acheté plus de 50 % de l’excédent commercialisé, les prix sont restés inférieurs au MSP, l’extension du système aux 23 cultures sous MSP nécessitera une réflexion beaucoup plus approfondie.

Notre calcul de fin d’enveloppe, en supposant que seulement 10 % de la production des cultures restantes (à l’exclusion de la canne à sucre) est achetée, montre qu’il en coûtera au gouvernement environ 5,4 lakh crore par an pour se procurer ces autres cultures MSP. Ce coût est estimé sur la base des coûts économiques d’exploitation qui sont généralement d’environ 30 % plus élevés que le MSP (dans le cas du riz et du blé, il est de 40 %). Mais, il semble que, malgré cela, les prix du marché peuvent être inférieurs au PSM, en particulier pendant la période de récolte. Cela soulève également la question de savoir pourquoi ne soutenir ces cultures qu’avec la MSP, pourquoi pas d’autres produits agricoles, par exemple le lait, dont la valeur est supérieure à la valeur du riz, du blé et de la canne à sucre réunis.

Un argument avancé est qu’au lieu d’un approvisionnement physique, on peut utiliser des paiements compensatoires de prix (PDP), ce qui implique que le gouvernement paie aux agriculteurs l’écart entre le prix du marché et le MSP, chaque fois que les prix du marché sont inférieurs au MSP.

Nous savons très bien que le Madhya Pradesh a adopté ce schéma (Bhavantar Bhugtan Yojana) en kharif 2017 pour huit cultures (maïs, tur, urad, moong, soja, arachide, sésame et graines de niger) mais a dû abandonner la saison suivante en tant que commerçants l’a joué, creusant l’écart entre les prix du marché et le MSP, et a massivement bénéficié de ce régime. Et le gouvernement a engagé de lourdes dépenses.

Quelle est la solution pour offrir une meilleure offre aux agriculteurs? Il peut être préférable d’utiliser une politique de revenu, par hectare, pour transférer directement de l’argent sur les comptes des agriculteurs sans fausser les marchés par le biais de MSP ou de PDP plus élevés. Cela peut être improvisé par une meilleure identification des locataires et des propriétaires, grâce à la transparence des registres fonciers. Il n’y a pas de substitut facile à « réparer les marchés ».

Respectivement, professeur d’agriculture à la chaire Infosys et chercheur invité principal, ICRIER

