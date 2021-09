Soutenir Tottenham “est une vie de misère”, déclare un fan des Spurs furieux qui a quitté le stade tôt lors de la défaite de Chelsea et admet qu’il se sent désolé pour Harry Kane

in

Un fan de Tottenham a admis à talkSPORT que soutenir le club est «une vie de misère» après avoir vu les Spurs se faire écraser par leurs rivaux londoniens Chelsea.

Roy Keane a déclaré qu’il était “en colère” par la performance de l’équipe de Nuno Espirito Santo car ils étaient surclassés par les Blues, mais la colère de la légende de Manchester United ne sera rien comparée aux fidèles des Spurs après un affichage vraiment horrible.

Ce fut un après-midi désespérément pauvre pour les Spurs qui ont été humiliés par Chelsea

Les buts de Thiago Silva, N’golo Kante et Antonio Rudiger ont donné aux hommes de Thomas Tuchel une superbe victoire alors qu’ils soulignaient leur titre de champion de Premier League.

Les Spurs, à leur crédit, ont commencé brillamment mais se sont rapidement estompés lorsqu’ils ont perdu 1-0 peu de temps après la pause, et il est apparu qu’un grand nombre de soutiens à domicile en avaient assez lorsqu’ils ont perdu 2-0 avec des flux de fans vus quitter le Tottenham Stade Hotspur.

Les huées ont retenti au coup de sifflet à temps plein, mais ils ont été mis en sourdine… car il restait si peu de supporters locaux à leur place.

L’un des fans qui ont opté pour une sortie anticipée a appelé talkSPORT alors que le jeu était encore en cours pour faire entendre son mécontentement.

Il a décrit son soutien à Tottenham comme ” une vie de misère ” et a admis qu’il était désolé pour Harry Kane qui avait un autre jour à oublier.

La majorité des fans de Tottenham avaient déjà quitté le stade lorsque le coup de sifflet à temps plein a confirmé la grande victoire de Chelsea dans le derby londonien

“Absolument terrible, absolument terrible, j’en ai assez”, a déclaré le fan des Spurs Daniel à l’animateur de talkSPORT et ancien attaquant de Tottenham, Darren Bent.

«C’est une vie pleine de misère pour moi. La première mi-temps, nous avons bien fait, nous avons eu quelques occasions, [Sergio] Reguilon l’a au carré alors qu’il aurait dû tester [Kepa] Arrizabalaga.

« C’est un CDM aujourd’hui, Harry Kane. C’est un grand professionnel, Harry Kane, mais le pauvre gars a Harry Winks et Oliver Skipp assis derrière lui.

“Ce milieu de terrain est une vraie pagaille.”

Kane et co ont bien commencé la première mi-temps mais n’ont pas profité de leur pression

Après avoir remporté les trois premiers matchs sans encaisser de but et leur nouveau manager Nuno Espirito Santo remportant le prix du manager du mois, le bon début de saison de Tottenham semble désormais un lointain souvenir.

Maintenant, les choses s’annoncent sombres après les défaites consécutives 3-0 après la défaite choc du week-end dernier contre Crystal Palace, et cela ne va pas devenir plus facile dans les prochains jours.

Nuno préparera d’abord son équipe à retourner dans l’ancien club des Wolves lors de la Coupe EFL mercredi, avant son premier aperçu du derby du nord de Londres contre Arsenal dimanche.

Les Gunners participeront à cet affrontement de la plus haute importance sur le dos à la suite de deux victoires consécutives en championnat dans un rapide changement de fortune entre les rivaux.

Et Daniel n’était pas le seul fan des Spurs à faire appel à talkSPORT en crachant des plumes dimanche soir.

Silva a dirigé Chelsea devant depuis un coin et les Spurs n’ont pas pu trouver de réponse

Le supporter de Tottenham, David, a déclaré au Boot Room : « C’est absolument diabolique.

“La situation de Harry Kane, en toute honnêteté, il ne reçoit aucun service, mais mon Dieu, pas étonnant que Man City n’ait pas voulu payer l’argent, il semble totalement ne pas être intéressé.

“Cela aurait dû être cinq ou six, l’écriture a été sur le mur, les trois premiers matchs – nous avons joué Man City au meilleur moment parce qu’ils ont sorti une équipe de réserve, même si nous avons assez bien joué, mais nous avons eu de la chance contre les Wolves , chanceux contre Watford et maintenant nous sommes découverts.

« Pas seulement du recrutement, cette équipe n’est pas assez bonne. Quelle équipe jouerait les Spurs et aurait réellement peur ? Tout le milieu de terrain, tout est épouvantable.

« C’est une équipe tellement pauvre, c’est incroyable. S’il y a deux colonnes de plus et de moins dans cette équipe, il n’y a rien dans le plus, tout est un moins !

