Soutenu par des géants, Swash veut que vous repreniez le Web

La valeur et l’impact des données sont clairs. Les gens sont conscients du coût des données et de la valeur qu’elles apportent aux entreprises les plus valorisées au monde. Les réglementations croissantes ont commencé à conduire à un système plus éthique et transparent en raison des problèmes croissants de confidentialité et des scandales de données importants, mais des alternatives sont nécessaires pour un avenir axé sur les données. Swash est le pionnier d’une nouvelle façon de créer des données en apportant le contrôle et la monétisation des données aux masses grâce à ce que l’on peut comprendre comme une saisie de données universelle.

Avec le Web 3.0 qui gagne du terrain, les données sont la nouvelle monnaie d’échange, car toute personne contrôlant les données utiles peut faire fortune en les utilisant à bon escient, voire à mauvais escient. Alors que le monde devient de plus en plus numérique, les gens sont désormais vraiment soucieux de protéger leurs données. Dans le scénario actuel, si une personne peut exercer un contrôle sur ses informations personnelles et les données générées par ses activités quotidiennes, elle décidera non seulement qui peut y accéder, mais en tirera également des avantages monétaires.

L’importance des données générées par les utilisateurs n’est pas perdue pour le monde, car de nombreuses controverses ces derniers jours ont fait prendre conscience aux gens de la mesure dans laquelle de nombreuses entreprises en ligne augmentent leur bilan. Quand on parle de ces scandales impliquant une mauvaise utilisation des données des utilisateurs en violant la confiance des utilisateurs, le fiasco de Cambridge Analytica et Facebook vient à l’esprit. Mais encore une fois, quelle est l’alternative aux plateformes sociales et aux services en ligne comme Facebook, Google et d’autres grandes entreprises technologiques qui collectent les données des utilisateurs en attirant les utilisateurs sous le couvert de services gratuits ? Après tout, le déjeuner gratuit n’existe pas. Et dans ce cas, les utilisateurs paient pour ces services en donnant gratuitement des informations personnelles précieuses, y compris leurs moments les plus privés, aux plateformes en ligne.

Monétisation des données pour les masses

Swash est un écosystème d’outils et de services qui permet aux utilisateurs de libérer la valeur des données en les regroupant, en les partageant en toute sécurité et en en profitant sans perdre leur confidentialité. L’idée centrale derrière Swash est celle des « unions de données » : des structures organisées qui optimisent l’agence individuelle en tant que force collective en récompensant les membres des syndicats pour la valeur de leurs données. Inspirée par leur vision de rendre possible la monétisation facile des données, l’équipe Swash a construit la première véritable jonction de données en 2019 à titre expérimental. Depuis lors, il est devenu l’une des plus grandes dApps avec plus de 60 000 installations, ce qui en fait la plus grande union de données existante.

Il a été récemment annoncé que Swash avait levé 7 millions de dollars lors d’un cycle de financement, dirigé par le populaire échange de crypto-monnaie KuCoin, l’accélérateur de démarrage Outlier Ventures et la plate-forme de données décentralisée en temps réel Streamr. Le portefeuille Outlier Ventures compte de grands noms comme Brave, Chainlink, Ocean Protocol et Fetch.ai, et Swash s’est associé à eux à l’été 2020. La technologie de Streamr permet la création d’unions de données et Swash utilise le réseau comme couche d’intégration et le marché Streamr sera où les données du flux Swash sont vendues. Le fondateur de Streamr, Henri Pihkala, fait également partie du conseil consultatif de Swash.

Swash s’est également associé à Ocean Protocol en tant que partenaire de publication des données du jour 1 d’Ocean Market, permettant aux utilisateurs d’ajouter des liquidités aux pools et d’acheter, de vendre ou de publier des données. Swash a reçu une subvention de financement ainsi qu’un soutien au marketing et au développement de produits d’Ocean, et Bruce Pon, fondateur d’Ocean Protocol, est maintenant un conseiller de l’équipe. Pour en savoir plus, l’équipe Swash a récemment blogué une liste impressionnante de sponsors stellaires.

L’écosystème Swash et le jeton natif – SWASH

Au fur et à mesure que Swash se développe, les solutions intégrées à la technologie conduiront à une vaste communauté de partenaires et à de nouvelles innovations. Vos solutions First Wave peuvent fournir une indication de ce qui est possible. Il s’agit notamment de Data Union, qui organise les gens en tant que force collective afin que les gens puissent gagner de l’argent pour des activités qu’ils font déjà en ligne, comme surfer sur le Web. sIntelligence – Une plate-forme de veille économique unique qui utilise des données Swash agrégées pour montrer aux entreprises leurs indicateurs clés via une plate-forme Web. sApps : vous permettent de communiquer directement avec les utilisateurs pour mieux les connaître et fournir un autre flux de valeur, comme par exemple regarder des publicités ou répondre à des questions ou à des sondages. sCompute – Permet aux data scientists d’effectuer des calculs sur les données sans avoir besoin de les acheter, tandis que les données elles-mêmes restent privées et ne sont ni vendues ni déplacées.

Pour profiter de Swash aujourd’hui, il vous suffit d’installer un plugin et de continuer à naviguer, comme vous le feriez autrement. Le plugin s’occupera de tout le gros du travail en collectant toutes les données utilisateur non confidentielles mais précieuses en fonction du comportement et des modèles d’utilisation. La collection est ensuite présentée à l’utilisateur pour examen et approbation avant de pouvoir être emballée et monétisée avec d’autres lots de données générées par l’utilisateur autorisées par ses propriétaires qui font partie du groupe Swash beaucoup plus vaste, appelé « Data Union ». En échange de leurs contributions, les utilisateurs qui partagent leurs données gagneront des jetons Swash, qui peuvent être stockés, dépensés ou échangés contre d’autres actifs numériques.

Le plugin de navigateur Swash est disponible pour presque toutes les applications de navigateur populaires, y compris Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Brave, Opera, etc., et sera bientôt disponible sur les appareils Android et iOS. L’écosystème Swash est alimenté par SWASH, un jeton utilitaire inter-chaînes qui fonctionne de manière transparente sur les protocoles Ethereum, xDAI et Binance Smart Chain. Le jeton est un élément fondamental des incitations, des transactions de données, de la gouvernance DAO et des systèmes de participation de la plate-forme. Swash est une solution d’abonnement qui nécessite l’approbation explicite de l’utilisateur pour diverses actions. Pour garantir la transparence et la sécurité, la plate-forme a subi une évaluation complète de l’impact sur la protection des données et a été enregistrée auprès du bureau du Commissaire à l’information au Royaume-Uni.

La chaîne de valeur Swash sera alimentée par son jeton natif (SWASH). SWASH aura une variété de cas d’utilisation au sein de l’écosystème et sera utilisé comme un utilitaire inter-chaînes et un jeton de gouvernance qui intègre Ethereum, xDai et Binance Smart Chain. Il sera également fusionné avec les partenaires Swash et leurs devises natives, permettant une fertilisation croisée de la valeur, une plus grande adoption et une expérience utilisateur transparente. Étant donné que la demande de SWASH augmentera avec l’adoption du réseau, la valeur générée peut être utilisée pour équilibrer l’offre de jetons, probablement par le biais de la « brûlage » périodique des jetons. Une fois l’extension Swash active, les cas d’utilisation des jetons Swash comprendront un système d’incitation, des transactions de données, la gouvernance DAO et la liquidité des parties prenantes.

Swash réinvente la propriété des données en permettant à tous les acteurs de l’économie des données d’obtenir, d’accéder, de créer et de collaborer sur un écosystème numérique liquide de données grâce à un écosystème d’outils et de services conçus pour libérer la valeur latente des données en mettant en commun, en partageant en toute sécurité et en monétiser sa valeur. Les gens partagent leurs données pour gagner de l’argent tout en préservant la confidentialité, les entreprises peuvent accéder à des données tierces de haute qualité de manière durable et conforme, et les développeurs configurent et créent facilement des systèmes dans un cadre de développement collaboratif.

Swash pense que les gens doivent être appréciés pour les données qu’ils génèrent. Ils construisent une nouvelle économie de l’information qui fonctionne pour tout le monde sans compromettre la transparence, la confidentialité ou l’agence individuelle.

La liste blanche de vente publique de Swash est ouverte jusqu’au 25 octobre 2021 ou jusqu’à ce que 20 000 places soient remplies. L’IDO aura lieu le 29 octobre 2021 chez Gnosis Auction.