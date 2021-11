South China Morning Post publie un livre blanc sur la norme NFT basée sur la blockchain Flow

Le South China Morning Post (SCMP) a publié un livre blanc détaillant sa nouvelle norme de métadonnées de jeton non fongible (NFT) appelée Artifact. La norme sera utilisée pour créer des NFT historiques, y compris la collection NFT inaugurale du SCMP.

Le SCMP a déclaré que la structure de métadonnées d’Artifact sera construite sur la blockchain Flow qui a été créée à l’origine par Dapper Labs, les créateurs des NFT vidéo NBA Top Shot populaires. Le livre blanc d’Artifact décrit une structure de gouvernance proposée ainsi que le développement d’un marché pour la vente de NFT historiques. Le SCMP, qui a été racheté par le géant chinois de la technologie Alibaba en 2016, a annoncé pour la première fois son intention de développer Artifact en juillet. pour partager notre vision de rendre l’histoire plus découvrable, connectée et collectable », a déclaré Gary Liu, PDG de SCMP, dans un communiqué. « Nous sommes fiers que SCMP lance ce projet visionnaire qui réanime des moments historiques significatifs et nous sommes ravis qu’ils ont choisi Flow pour être la base du protocole de lancement d’Artifact », a déclaré Mickey Maher, vice-président principal, Partenariats, Dapper Labs.