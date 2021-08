South City met en place un projet de Rs 600 cr à Kolkata pour exploiter le marché croissant du bien-être

in

South City Projects investit Rs 100 crore pour la construction de la retraite ayurvédique proposée, et la dépense totale du projet sera de Rs 500 crore.

Dans le but de tirer parti du marché du bien-être en plein essor en Inde, South City Projects, l’un des principaux consortiums immobiliers résidentiels et commerciaux de l’est de l’Inde, a déclaré qu’il développait un projet d’accueil et d’immobilier de Rs 600 crore à Kolkata. L’ensemble du projet devrait être achevé d’ici la fin de 2023.

Le projet, South City Ayurveda & Wellness Retreat, sera un canton de luxe réparti sur 80 acres de terrain sur l’autoroute Basanti. Pour le projet, South City a collaboré avec Carnoustie Management (Inde), une marque internationalement reconnue dans le domaine de l’hôtellerie de luxe et du bien-être.

Le projet abrite 30 chambres luxueuses ainsi que le Centre d’excellence Carnoustie et des villas résidentielles. « South City Retreat est en route vers la réserve de biosphère des Sundarbans, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO, ce qui en fait une destination touristique plus attrayante pour les voyageurs nationaux et internationaux », a déclaré Sushil Mohta, directeur de South City Projects.

« La partie hôtellerie et certaines parties immobilières seront opérationnelles en décembre de cette année. Nous avons jusqu’à présent vendu jusqu’à 27 villas, qui sont déjà construites. Le prix moyen de ces propriétés est supérieur à Rs 3 crore. Les High Networth Individuals (HNI) de Kolkata, les cadres supérieurs et les hommes d’affaires achètent ces villas. Nous prévoyons de créer une centaine de villas », a déclaré Mohta, ajoutant que l’ensemble du projet serait achevé d’ici la fin de 2023.

South City Projects investit Rs 100 crore pour la construction de la retraite ayurvédique proposée, et la dépense totale du projet sera de Rs 500 crore. La société affirme que le centre de bien-être est le premier de ce type en Inde orientale, qui offrira un moyen naturel curatif de guérir certains des principaux problèmes de santé et maladies liées au mode de vie.

«Le marché global du bien-être en Inde est estimé à Rs 49 000 crore et les services de bien-être représentent à eux seuls 40% de ce marché. Nous espérons que notre centre de bien-être capturera une part importante du marché de l’Est », a ajouté Mohta.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.