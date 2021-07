“South Of Heaven”: la percée influente de Slayer

Depuis la formation du groupe en 1981, Tueur sont sans doute devenus l’un des (sinon le) groupes de métal les plus influents de tous les temps, en grande partie grâce à des albums tels que South Of Heaven.

Le quatrième album studio du groupe est souvent comparé à leur précédent album, Reign In Blood, dont il s’écartait complètement. Cette comparaison jette plus de lumière sur la période entourant la sortie du disque, ainsi que sur l’histoire du groupe, que sur le contenu contenu dans le disque lui-même. Ce qui a du sens puisque South Of Heaven s’avérerait être une indication des choses à venir, quelque chose fonctionnant hors du temps.



Au moment de sa sortie en 1988, le groupe était dans sa septième année en tant qu’unité de travail et sortait juste de leur premier disque d’or, Reign In Blood, qui était leur première collaboration avec le producteur Rick Rubin et Def Jam Recordings. . En partie grâce aux compétences de production de Rubin, Slayer avait pu synthétiser les cinq premières années du voyage thrash metal en constante évolution du groupe en un morceau singulier de maîtrise sonore, et le monde a répondu. Mais maintenant, il était temps de faire quelque chose de complètement différent.

Un geste risqué

En fait, Reign In Blood avait eu tellement de succès que lorsqu’ils ont envisagé les plans pour la suite, le groupe a estimé qu’il serait complètement inutile d’essayer de le surpasser en faisant quelque chose de similaire… alors ils ont décidé de ne pas le faire. Ils ont décidé de tout ralentir. C’était une décision risquée pour un groupe qui venait de grimper au sommet de ce qui aurait facilement pu être le sommet de leur carrière en établissant un public croissant et fidèle dans le monde du thrash metal. Mais Slayer était dans une position unique pour montrer au monde quelque chose de nouveau.

Et ça a payé ; l’album est devenu disque d’or. South Of Heaven a livré toute la puissance écrasante du thrash à un tempo qui l’a rendu accessible à des millions de fans dans le monde entier. Mais même cela n’est pas sa plus grande réussite.

A dirigé le monde du métal

Avec le recul, il est difficile de ne pas voir South Of Heaven comme une sorte de gouvernail subtil mais puissant qui a involontairement dirigé le monde du métal et toutes ses ramifications illimitées vers le futur. Alors que la chanson titre déchaîne en près de 30 secondes de rétroaction soutenue avant d’attaquer l’auditeur avec la deuxième chanson de l’album, “Silent Scream”, vous pouvez presque l’entendre dire (entre le cri déformé harmonieux des signaux concurrents) “Le grunge arrive”.

Le monde entier de la musique allait changer. Un fait dont le séminal South Of Heaven semble en partie responsable et dont il est sagement conscient. Peu importe ce que vous pensez du disque, il est difficile de douter de l’intégrité d’un groupe qui a fait sa première tournée américaine complète dans une Camaro traînant une bande-annonce U-Haul.

