South Park: 8 moments les plus sombres de la série

2. La mort du chef – « Le retour du chef » (Saison 10, épisode 1)

Avant la dixième saison de South Park, un drame sérieusement malheureux s’est déroulé. Isaac Hayes, qui avait exprimé le rôle de Chef depuis le tout début de l’émission, a pris la décision d’arrêter à cause de l’épisode « Trapped in the Closet » (qui critique fortement la Scientologie – un groupe auquel appartient Hayes). Cela a laissé Trey Parker et Matt Stone avec une décision à prendre quant à la façon de dire au revoir au chef… et ils sont allés avec la voie la plus sombre possible. « The Return Of Chef » a le personnage principal présenté en utilisant des images d’épisode réutilisées des saisons précédentes, ce qui était un geste controversé en soi, mais le moment spécifique aux fins de cette fonctionnalité est la toute fin où le cuisinier de longue date de la cafétéria tombe d’une brûlure pont, dégringole une falaise rocheuse, s’empale sur un arbre, se fait tirer dessus, puis se fait déchirer par un lion de montagne et un ours.