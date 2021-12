‘South Park’ sort un autre film sur Paramount+ la semaine prochaine

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

South Park a récemment surpris les fans avec Paramount+ exclusif Post Covid spécial, et maintenant la série à succès est un nouveau film sur le streamer la semaine prochaine. Intitulé South Park: Post Covid: The Return of Covid, le nouveau spécial devrait faire ses débuts le 16 décembre, exclusivement sur Paramount +. Le premier spécial a trouvé l’adulte Stan devant retrouver son vieil ami Kyle et son ami Cartman, pour découvrir la mort mystérieuse de Kenny. Désormais, les trois amis éloignés sont confrontés à la perspective d’un voyage dans le temps et contraints de se retrouver face à face avec l’énigmatique Victor Chaos.

Paramount+ a annoncé plus tôt qu’elle avait commandé de nombreux films de South Park destinés exclusivement au streamer. La nouvelle est arrivée peu de temps après que Comedy Central a révélé qu’elle renouvelait la série animée de longue date pour la saison 30. Dans un communiqué de presse, les sociétés ont dévoilé les plans futurs de South Park, qui restera à Comedy Central jusqu’en 2027 au moins. De plus, Paramount + recevra 14 films originaux de South Park conçus pour le streaming, qui incluent le spécial Post Covid.

Si Stan, Kyle et Cartman pouvaient simplement travailler ensemble, ils pourraient remonter le temps pour s’assurer que Covid ne se produise jamais. SOUTH PARK : POST COVID : LE RETOUR DE COVID sera présenté le 16 décembre sur @paramountplus. ce Tweet pour être rappelé lorsque l’événement exclusif se poursuivra pic.twitter.com/850zDtnQmH – South Park (@SouthPark) 8 décembre 2021

Dans une déclaration commune, les co-créateurs de South Park, Trey Parker et Matt Stone, ont expliqué à quel point ils étaient excités par les nouveaux plans de la série. « Comedy Central est notre maison depuis 25 ans et nous sommes vraiment heureux qu’ils se soient engagés envers nous pour les 75 prochaines années », ont-ils déclaré. « Lorsque nous sommes arrivés à ViacomCBS avec une manière différente de produire l’émission pendant la pandémie, Chris (McCarthy), Nina (Diaz), Keyes (Hill-Edgar) et Tanya (Giles) nous ont immédiatement soutenus et nous ont permis d’essayer quelque chose de nouveau qui s’est avéré être un très bon accueil. Nous avons hâte de reprendre les épisodes traditionnels de South Park, mais maintenant nous pouvons également essayer de nouveaux formats. C’est formidable d’avoir des partenaires qui tenteront toujours leur chance avec nous.

Actuellement, South Park n’est pas disponible pour diffuser sur Paramount +, mais cette nouvelle peut indiquer que cela pourrait être dans un proche avenir. Bien que les fans ne puissent pas encore regarder les aventures de Stan, Kyle, Cartman et Kenny sur Paramount +, le service propose d’autres grands spectacles animés pour adultes, tels que Daria, Beavis et Butt-Head, et Star Trek: Lower Decks. À l’heure actuelle, les nouveaux abonnés peuvent obtenir un abonnement d’essai gratuit à Paramount+ en cliquant ici, ce qui leur donne l’opportunité de voir tout ce que le streamer a à offrir !