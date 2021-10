Southall nomme un « immense » changement de Benitez derrière le succès d’Everton

La légende d’Everton, Neville Southall, pense que Rafa Benitez gagne lentement les fans et a salué l’impact qu’il a eu sur les joueurs.

Benítez, 61 ans, a été un choix choc pour remplacer Carlo Ancelotti cet été. L’Italien a quitté le navire pour retourner au Real Madrid et une multitude de noms étaient liés au hotseat de Goodison Park. Mais c’est Benitez qui a décroché le poste à la surprise de nombreux fans de Toffees.

On pensait que son précédent mandat de six ans à la tête de Liverpool, son rival de la ville, pourrait l’empêcher de quitter le poste. Mais les responsables du club ont vu au-delà de cela et cela semble avoir été une sage décision.

Les Merseysiders occupent la cinquième place du classement de la Premier League. Ils sont à égalité de 14 points avec Brighton et les clubs de Manchester.

Il est encore au début de son mandat, mais Southall pense que les choses évoluent dans la bonne direction.

« Jusqu’à présent, tout se passe bien pour que les fans puissent être raisonnablement heureux », a-t-il déclaré à The Echo. «Certains sont encore un peu instables avec Rafa, mais il est entré et a obtenu des résultats et il se débrouille bien.

«Je pense que les gens sont agréablement surpris, mais toujours réservés pour être justes. Il n’est pas en poste depuis si longtemps, alors il finira par bien faire pour nous.

Everton n’a perdu qu’un seul match de haut niveau en 2021-2022. C’était un revers de 3-0 à Aston Villa. Ils ont disposé de trois clubs dans les parties inférieures de la table tout en abattant Brighton de haut vol.

Mais peut-être plus encourageant était un match nul 1-1 avec Manchester United à Old Trafford la dernière fois. Southall a fait 751 apparitions pour Everton pendant 17 saisons au club.

Il est un observateur attentif de leur fortune depuis leur départ en 1998. Et l’ancien international gallois a remarqué un aspect important de l’équipe qui a changé depuis l’arrivée de l’Espagnol.

« Il a changé l’attitude des joueurs, ce qui est immense, je pense », a-t-il ajouté. «C’est un groupe de joueurs talentueux, peut-être que leur attitude n’était parfois pas géniale. Mais maintenant, nous semblons les avoir tous travailler ensemble. Cela a été un plaisir pour moi de regarder.

Southall salue les nouvelles recrues

Everton a signé cinq joueurs cet été – quatre en tant qu’agents libres. Ils n’ont payé que de l’argent pour Gris Demarai, offrant au Bayer Leverkusen seulement 1,8 million de livres sterling pour l’ailier.

C’est l’ancien homme de Leicester plus Andros Townsend qui ont suscité des éloges. Et, encore une fois, Southall pense que l’attitude du couple a correspondait à leur niveau de compétence.

Il a ajouté : « Deux personnes qui sont venues travailler dur, c’est ce que vous attendez des joueurs, n’est-ce pas ?

« C’est l’idée. Si les gens ont du talent mais n’utilisent pas ce talent en travaillant dur, c’est stupide. Ces deux-là sont entrés et ils ont installé leur stand. C’est un plaisir à regarder.

