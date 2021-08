Southampton à la recherche d’un remplaçant pour Danny Ings

in

Après le départ choquant de leur attaquant vedette, Southampton recherche maintenant le remplaçant de Danny Ings avec la nouvelle saison de Premier League qui se rapproche de plus en plus à partir du 14 août.

La recherche de remplacement de Danny Ings commence

Trois joueurs à l’étude

Dan Sheldon de . a rapporté que Southampton envisageait trois remplaçants potentiels pour l’attaquant Danny Ings dont le déménagement à Aston Villa semblait survenir à l’improviste, laissant le club de la côte sud en difficulté pour des options d’attaque avant la nouvelle saison de Premier League.

🚨#SaintsFC est prêt à intensifier son intérêt et à conclure un accord pour l’attaquant de Blackburn Adam Armstrong après le passage de Danny Ings à #AVFC 🚨Déplacement de prêt pour Tammy Abraham souhaité, mais #CFC veut vendre Alex Sorloth de l’🚨RB Leipzig également à l’étudehttps://t.co/mEBX6SUwhB – Dan Sheldon (@dansheldonsport) 5 août 2021

Adam Armstrong

Armstrong suscite l’intérêt des Saints depuis un certain temps, le club ayant rejeté une offre de 8 millions de livres sterling plus tôt dans la fenêtre de transfert. Blackburn Rovers ne souhaite pas vendre et n’acceptera que des offres supérieures à 20 millions de livres sterling pour son précieux actif. Southampton a environ 30 millions de livres sterling à dépenser après le départ d’Ings, il est donc peu probable que les Rovers acceptent des offres basses sachant que leur prix demandé peut être atteint.

Tammy Abraham

Abraham a bénéficié d’un prêt réussi à Aston Villa au cours de la saison de championnat 2018/19 où il a marqué 26 buts en seulement 40 apparitions et Chelsea semble maintenant prêt à laisser le joueur quitter Stamford Bridge, à condition que l’évaluation de 40 millions de livres sterling soit atteinte. Southampton envisagerait un prêt pour Abraham, mais Chelsea a l’intention de vendre le joueur car il est devenu excédentaire par rapport aux plans du manager Thomas Tuchel.

Alexandre Sorloth

Une autre signature potentielle, selon Sheldon, est celle d’Alexander Sorloth qui joue pour le RB Leipzig en Bundesliga allemande. Sorloth a déjà joué en Premier League à Crystal Palace et serait intéressé par une nouvelle opportunité de montrer qu’il peut produire dans le plus haut niveau de football anglais.

Le remplacement de Danny Ings doit être trouvé rapidement

Perdre Ings si près du début de la nouvelle saison donne au manager Ralph Hasenhuttl un énorme mal de tête et un remplaçant doit être trouvé de toute urgence, et ce doit être quelqu’un qui peut fournir les objectifs qu’ils ont maintenant perdus avec le départ d’Ings.

Abraham coche de nombreuses cases car il a une expérience en Premier League, un solide pedigree de buts et pourrait être le remplaçant idéal, mais Southampton doit agir rapidement pour s’assurer que la nouvelle saison ne commence pas dans la tourmente.

Photo principale

Intégrer à partir de .