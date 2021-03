Southampton accueille Brighton et Hove Albion lors de la 28e journée

13/03/2021 à 13:04 CET



Le Brighton visitez ce dimanche pour Stade St. Mary se mesurer avec Southampton à son 28e tour de Premier League, qui débutera à 13h00.

Le Southampton est livré avec des esprits renforcés pour le match du vingt-huitième jour après avoir gagné à Sheffield Utd dans le Voie Bramall par 0-2, avec autant de Che Adams Oui Ward-Prowse. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 27 matches disputés jusqu’à présent en Premier League, avec une séquence de 33 buts pour et 44 contre.

Du côté des visiteurs, le Brighton et Hove Albion il a été battu par 1-2 dans le dernier match qu’il a joué contre le La ville de Leicester, de sorte qu’une victoire contre Southampton cela l’aiderait à améliorer son palmarès au championnat. À ce jour, sur les 27 matchs joués par le Brighton et Hove Albion en Premier League, il en a remporté cinq avec un bilan de 27 buts inscrits contre 35 encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Southampton ils ont gagné cinq fois, perdu six fois et fait match nul deux fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. À la maison, le Brighton et Hove Albion a un bilan de quatre victoires, cinq défaites et quatre nuls en 13 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec lui Southampton pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade St. Mary, en fait, les chiffres montrent trois liens en faveur de la Southampton. De même, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs invaincus contre ce rival en Premier League. La dernière fois qu’ils ont affronté le Southampton et le Brighton dans cette compétition c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-2 en faveur de la Southampton.

À ce jour, le Southampton il est en tête du classement avec une différence de sept points par rapport à son rival. Le Southampton Il compte 33 points au casier, se classant à la treizième place. Pour sa part, le Brighton et Hove Albion il compte 26 points et occupe la dix-septième place du classement.